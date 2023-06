Wenige Tage vor dem letzten Spiel der ADMIRAL 2. Liga-Saison gibt der Floridsdorfer Athletiksport-Club die Verlängerung von Flavio dos Santos bekannt. Der Flügelspieler aus Kap Verde bleibt bis 2025 bei den Blau-Weißen.

"Nicht nur Publikumsliebling, sondern Identifikationsfigur für den Verein"

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club kann auch in den kommenden zwei Saisonen auf die Qualitäten von Publikumsliebling Flavio dos Santos bauen. Der 27-Jährige und der FAC einigen sich am Mittwochvormittag bis 2025 weiterhin gemeinsame Wege zu gehen.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zur Vertragsverlängerung: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass Flavio sich dazu entschieden hat zwei weitere Jahre für seinen „Heimatverein“ den FAC aufzulaufen. Er ist nicht nur ein Publikumsliebling, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, sowie eine Identifikationsfigur für den Verein. Vor allem wollen wir seine Qualitäten auf und neben dem Platz in den kommenden Saisonen nicht missen.“

„Ich freue mich sehr auch in den kommenden zwei Jahren für den FAC auflaufen zu dürfen. Floridsdorf ist mittlerweile meine zweite Heimat und ich bin mir sicher, dass wir als FAC in der Zukunft noch einiges erreichen können“, so Flavio dos Santos.

Im Sommer 2015 kam Flavio dos Santos zum FAC. Nach zweieinhalb Jahren in Blau-Weiß legte er Zwischenstationen beim SV Guntamatic Ried, dem SKU Ertl Glas Amstetten und dem SV Stripfing ein und kehrte im Herbst 2020 nach Floridsdorf zurück.

Der Kapverdier kam in der laufenden Saison 19-mal zum Einsatz und konnte einen Treffer, sowie fünf Assists erzielen. Mit 135 Pflichtspieleinsätzen für die Floridsdorfer ist dos Santos längst ein Aushängeschild des Vereins.

Fotocredit: FAC