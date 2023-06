Am kommenden Sonntag steht für den FAC Wien das letzte Spiel der Saison 2022/23 auf dem Programm. Die Blau-Weißen wollen mit einem Sieg gegen den KSV 1919 einen positiven Abschluss der Saison feiern.

Im Zuge der 30. Runde der Admiral 2. Liga gastiert der Floridsdorfer Athletiksport-Club beim KSV 1919 in der Steiermark. Nach dem fulminanten 2:1 Heimsiegsieg gegen den SKN St. Pölten am vergangenen Freitag, wollen die Blau-Weißen nun gegen die Kapfenberger mit einem weiteren Sieg in die Sommerpause gehen. Dass die auf Tabellenplatz Sieben liegende Mannschaft von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov aktuell in guter Form ist, lässt sich kaum abstreiten. Denn der FAC konnte in sechs der letzten sieben Spiele punkten.

Cheftrainer Mitja Mörec zieht vor dem Saisonfinale in der Steiermark ein kurzes Resümee: „Ich glaube, dass wir auf eine solide Saison zurückblicken können. Aufgrund des verpatzten Rückrundenstarts konnten wir nicht um die Top-Fünf Plätze mitspielen, steigerten uns aber im Laufe des Frühjahrs. Trotz des großen Kaderumbruchs im vergangenen Sommer haben wir es geschafft eine Mannschaft zu formen die gut performt hat. Das Team hat gezeigt, dass sie sich mit den Top-Clubs der Liga messen können. Allerdings müssen wir an der Punkteausbeute gegen die Vereine in der unteren Tabellenhälfte arbeiten.“

Einen sehenswerten Turnaround während der Saison schafften aber auch die Kapfenberger. Nach dreizehn sieglosen Spielen in Folge zu Beginn der Saison, standen die Steirer lange Zeit auf dem letzten Tabellenplatz, bis unter Trainer Abdulah Ibrakovic der Umbruch gelang. Die Falken kletterten auf den neunten Tabellenplatz und mussten zuletzt gegen den SV Lafnitz die erste Niederlage nach zehn Spieltagen hinnehmen.

Im letzten Saisonspiel treffen also zwei Mannschaften mit steigender Formkurve aufeinander, die diesen Schwung aber auch in die Sommerpause mitnehmen wollen: „Auch wenn es das letzte Spiel der Meisterschaft ist, möchten wir unbedingt noch einen Sieg einfahren, um die Saison positiv abzuschließen. Wir wollen das Maximum an Punkte, sowie auch die bestmögliche Platzierung herausholen. Deshalb haben wir auch in der Intensität der Trainings nichts geändert und halten bis zum Schluss an unserer gewohnten Routine fest. Wir gehen mit vollem Fokus in diese Partie und wollen noch die letzte Energie aus unseren Spielern herausholen“, so Mitja Mörec.

Die Statistik spricht jedenfalls für die Floridsdorfer, denn der FAC konnte sieben der letzten elf Pflichtspielduelle für sich entscheiden. Nur drei Mal musste man sich den Falken geschlagen geben.

