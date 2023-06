Die Jury bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern der ADMIRAL 2.Liga hat die Besten der Saison 2022/23 gewählt. Es werden der Spieler der Saison, der Tormann der Saison und der Trainer der Saison geehrt.

Spieler der Saison: Matthias Seidl

In der Kategorie „Spieler der Saison“ setzte sich in diesem Jahr Matthias Seidl vom FC Blau Weiß Linz durch. Der 22-jährige Österreicher, der im Mittelfeld die Fäden zieht, konnte nach seiner ersten Saison im Profibereich 2021/22 weiter auftrumpfen. Der Kuchler drückte in dieser Spielzeit der ADMIRAL 2. Liga so richtig seinen Stempel auf. Mit 12 Toren und 3 Assists in nur 25 Spielen ist Seidl auch unter den fünf besten „Scorern“ der ADMIRAL 2.Liga zu finden. Gemeinsam mit seinen Spielpartnern in der Offensive; Ronivaldo Bernardo Sales, der auf Platz 2 gewählt wurde und Fally Mayulu sorgten die drei für 41 der 61 Tore des Klubs. Seidl selbst wurde nun von den Präsidenten, Managern und Trainern der ADMIRAL 2. Liga zum Spieler der Saison gewählt und holte den Award nach dem Sieg von Muhammed Cham im Vorjahr wieder nach Oberösterreich zurück (Sieger 2021 Schubert).

Die Auszeichnung erhält Seidl im Zuge des letzten Meisterschaftsspieles des FC Blau Weiß Linz nach dem Spiel gegen SK Sturm Graz II am Sonntag - ab 14:30 Uhr Ligaportal-Liveticker von Bundesliga-Finanzvorstand Alex Schwärzler.

Spieler der Saison

Matthias Seidl (FC Blau Weiß Linz) Ronivaldo Bernardo Sales (FC Blau Weiß Linz) Michael Liendl (GAK 1902) Karim Konate (FC Liefering) Stefan Feiertag (SKU Ertl Glas Amstetten)

Tormann der Saison: Andreas Lukse

In der Kategorie „Tormann der Saison“ konnte sich Andreas Lukse von der First Vienna FC 1894 gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Der 35-Jährige sicherte sich die Trophäe nach der Saison 2012/2013 (damals FC Lustenau/KSV 1919) ein zweites Mal. Der älteste Torhüter der ADMIRAL 2.Liga ging in dieser Saison ganze 12-mal ohne Gegentreffer vom Feld. Gemeinsam mit einer gesicherten Defensive sorgte Lukse dafür, dass die Vienna, die fünftbeste Defensive der Admiral 2.Liga aufwies. (gemeinsam mit SV Horn, 31 Gegentore)

Die Auszeichnung erhält Lukse im Vorfeld des letzten Saisonspiels der First Vienna FC 1894 gegen den SV Licht-Loidl Lafnitz am Sonntag (ab 14:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker) von Bundesliga-Spielbetriebsvorstand David Reisenauer

Tormann der Saison:

Andreas Lukse (First Vienna FC 1894) Franz Stolz (SKN St. Pölten) Jakob Meierhofer (GAK 1902) Nicolas Schmid (FC Blau Weiß Linz) Christopher Giuliani (KSV 1919)

Trainer der Saison: Gerald Scheiblehner

Die Auszeichnung in der Kategorie „Trainer der Saison“ geht dieses Jahr an den Trainer der Linzer, Gerald Scheiblehner. Der 46-jährige kam 2021 von den FC Juniors OÖ und wurde mit den Oberösterreichern auf Anhieb dritter. (Saison 2021/22). Jetzt könnte Scheiblehner den FC Blau Weiß Linz am letzten Spieltag der ADMIRAL 2.Liga 2022/23 wieder in die höchste Spielklasse führen. Im fünften Jahr, seit Verleihung der Auszeichnung, konnte sich zum zweiten Mal ein Trainer des FC Blau Weiß Linz durchsetzen. (Sieger 2021 Ronald Brunmayr)

Gerald Scheiblehner wird im Rahmen des letzten Meisterschaftsspieles am Sonntag von Bundesliga-Finanzvorstand Alex Schwärzler ausgezeichnet.

Trainer der Saison:

Gerald Scheiblehner (FC Blau Weiß Linz) Abdulah Ibrakovic (KSV 1919) Gernot Messner (GAK 1902) Stephan Helm (SKN St. Pölten) Philipp Semlic (SV Licht-Loidl Lafnitz)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL