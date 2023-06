Samstag trafen in der finalen 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga Vizemeister SK Sturm Graz und der Dritte LASK aufeinander (2:0). Beide werden interessiert am Sonntag verfolgt haben, wem in der kommenden Saison ein Stadt-Derby im Oberaus bevorsteht. And the Winner is: LINZ! Die Ausgangslage vor der letzten 30. Runde in der ADMIRAL 2. Liga deutete eher auf Graz, doch der GAK 1902 ließ in Dornbirn (1:1) den Matchball aus, während der FC Blau-Weiß Linz per 2:1-Sieg über die SK Sturm Amateure an den Rotjacken vorbeizog und somit nach einem wahren "Herzschlag-Finale" aufsteigt. Somit kommt es zum Linzer Derby in Liga 1!

Sonntags-Krimi mit Happyend für FC Blau-Weiß Linz

Und Duplizität der Geschehnisse: Nach der Eröffnung des neuen LASK-Stadions, der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl (im Februar), wird in diesem Sommer auch das neue Stadion des FC Blau-Weiß Linz am Donaupark "aus der Taufe" gehoben.

Doch was war das für ein wahrer Sonntags-Krimi im Fernduell um den Aufstieg zwischen dem GAK 1902 und den Linzern. Letztere, vor dem Spieltag als Tabellenzweiter einen Zähler hinter den Grazern, lagen vor 1.500 mitfieberten Zuschauern im Hofmann-Personal-Stadion trotz klarer Feld- und Chancen-Vorteile egen die SK Sturm Amateure überraschend zur Pause mit 0:1 hinten. Während es in Dornbirn im Duell der Rothosen gegen die Grazer Rotjacken 0:0 stand. Wäre es im Hofmann-Personal-Stadion so geblieben, hätte sich das Team von GAK-Coach Gernot Messner auf der Birkenwiese im Ländle gar eine Niederlage leisten können.

GAK mit Chancenwucher, Aluminium-Pech und verwehrtem Elfer

Doch Fußball findet ja nicht im Konjunktiv statt und es gab ja noch eine 2. Halbzeit, die an Dramatik nicht zu überbieten war. Beide Teams rannten mit Wiederbeginn an. Doch während das Team um Kapitän Perchtold Chancen liegen ließ, am starken Schlussmann Raphael Zwischenbrugger und Aluminium scheiterte, allerdings auch eine Elfmeter verwehrt bekam, erzielten die Blau-Weißen schnell den Ausgleich. Durch ihren Torgaranten Ronivaldo, der mit dem 1:1-Ausgleichstor (48.) seinen 19. Saisontreffer erzielte.

Alter schützt vor Toren nicht trifft beim 34-jährigen Brasilianer definitiv zu. Nachdem der Sommer-Neuzugang im Herbst nicht immer 1. Wahl war bei Cheftrainer Gerald Scheiblehner und seine Eingewöhnungszeit in der Stahlstadt zu brauchen schien, startete Ronivaldo im Frühjahr durch...erzielte im Kalenderjahr 14 (in 14 Spielen!) seiner gesamt 19 Treffer und sicherte sich damit zum dritten Mal die Torjägerkanone in Liga 2.

Frenetischer Jubel um Matchwinner Mitrović! Was ist das für eine Geschichte: Der 22-jährige serbische Abwehrspieler erzielte das letzte Saisontor für die Blau-Weißen, das wichtigste, das erste für ihn im Frühjahr und zudem sein einziges daheim in dieser Spielzeit (das zweite war im Herbst auswärts in Kapfenberg)

Zentimeter entscheiden für Linzer Aufstieg

Das 1:1 reichte allerdings noch nicht. Mit Einbiegen in die Schlussviertelstunde nahm die Dramatik drastisch zu. Während die Rotjacken im Abschiedsspiel ihres Kreativ-Kopfes Michael Liendl nach 4 Siegen in Folge weiter auf den Dreier drängten, doch die Torsperre gegen das Dornbirner Defensiv-Dickicht nicht ablegen konnte, schaffte der FC Blau-Weiß Linz in der 86. Minute die Wende und erzielte nach einem Krainz-Eckball durch Danilo Mitrović den vielumjubelten 2:1-Siegtreffer. Und was war das eine knappe Geschichte: Der Ball landete via Unterkante Torlatte knapp hinter der Linie. Oder doch nicht - siehe HIER! Für den 22-jährigen, serbischen Abwehrspieler seine 2. Saisontor...ein "Gold-Tor", das in die 26-jährige FC Blau-Weiß-Linz-Historie mit Sternchen eingehen wird.

Doch damit war 4 Minuten vor Spielende plus Nachspielzeit ja noch nichts entschieden. Hatte der GAK noch die Chance, brachte der Assist-König der Liga, Michael Liendl (18 Vorlagen) in der 87. Min. einen Freistoßball in den Dornbirner 16-er, woraus ein für die Grazer folgenschwerer Konter entstand. Die Vorarlberger "schwärmten" aus, praktizierten ein erfolgreiches Umschaltspiel, dass Balotelli per Kopfball nach maßgerechter Rechtsflanke von Santin mit dem 1:0 krönte. Bemerkenswert: Es war die 1. Torchance in Halbzeit 2 für die Gastgeber.

Duell der beiden Match-Torschützen: Balotelli vom FC Dornbirn, der den Rotjacken mit dem Führungstor der Vorarlberger einen wahren Nackenschlag verpasste. Miloš Jovičić (hinten) traf noch zum Ausgleich und verfehlte bei der letzten Angriffs-Aktion das Gastgeber-Gehäuse.

Fernduell GAK vs. BW Linz und zweier serbischer Abwehrspieler als Matchwinner

Schockstarre dagegen beim GAK 1902, der sich nochmal aufraffte, doch nun lief den Grazern die Zeit davon. 5 Minuten Nachspielzeit! Die letzte davon nutzte der aufgerückte Innenverteidiger Miloš Jovičić zum 1:1-Ausgleich. Während in Linz bereits der Abpfiff erfolgt war und die Blau-Weißen bangend verfolgten, was noch in großer Entfernung in Dornbirn passiert. Und im Stadion Birkenwiese, in dem unter den 4.500 Zuschauern überwiegend GAK-Fans waren und die Grazer "Heimspiel-Feeling" auslösten, überschlugen sich plötzlich die Ereignisse. Der überragende FCD-Schlussmann Zwischenbrugger sah die Gelb-Rote Karte...ein Feldspieler musste ins Tor...die Zeit wurde nachgespielt.

Die Grazer packten die Brechstange aus. Ausgleichstorschütze Miloš Jovičić blieb vorn, hatte die letzte Torchance, doch der Distanzschuss des 28-jährigen Serben ging über das Gastgeber-Gehäuse. Somit jubelte am Ende sein Landsmann Danilo Mitrović. Der 22-jährige Abwehrspieler brachte in seinem 96. Zweitliga-Spiel den FC Blau-Weiß Linz in die ADMIRAL Bundesliga. Gratulation den Linzern. Kompliment auch an den GAK 1902. Und nicht zu vergessen dem FC Dornbirn sowie SK Sturm Graz II, die, obwohl gerettet und befreit aufspielend, seriös Gegenwehr hielten gegen die beiden Aufstiegs-Rivalen.

"Riesen-Dankeschön an den FC Dornbirn"

FC Blau-Weiß-Cheftrainer Gerald Scheiblehner (BW-Trainer): „Ein unglaubliches Spiel. Es dürften einige graue Haare dazugekommen sein. Ein Riesen-Dankeschön an den FC Dornbirn. Die 2. Liga ist eine Top-Liga und am Ende oben zu stehen, ist ganz schwierig. Wir sind besonders stolz. Die Mannschaft ist einzigartig und hat sich diesen Erfolg einfach verdient. Wir haben unglaublich viel investiert und es ist schön, wenn du am Ende so belohnt wirst. Wir sind am großen Ziel angelangt, jetzt feiern wir richtig.“

Und nun ADMIRAL Bundesliga im neuen Stadion. Dazu der von einer Fach-Jury zum "Trainer der Saison" gewählte Scheiblehner: „Besser geht‘s eigentlich nicht. Mit dem Bau des neuen Stadion in die Bundesliga einzuziehen, ist fast kitschig. Wir haben wieder viel Arbeit vor uns, aber das sind wir gewohnt. Der Kern der Mannschaft ist bundesligatauglich. Viele Spieler haben Verträge für die erste Liga. Natürlich muss man sich auch verstärken. Nicht nur in der Qualität, sondern auch in der Anzahl der Spieler. Aber jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die Feier überleben.“

"2. Halbzeit ist es nur mehr auf ein Tor gegangen"

GAK 1902-Cheftrainer Gernot Messner: “Es ist da eine Leere und Enttäuschung. Wir waren überzeugt, dass wir es schaffen. Wir haben zweimal auf die Stange geschossen, aus 5 Metern drüber, bekommen keinen klaren Elfer.

In der 2. Halbzeit ist es nur mehr auf ein Tor gegangen. Warum es nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Gratulation an Blau Weiß Linz und meinen Trainerkollegen Scheiblehner."

2. Liga-Torschützenkönig Ronivaldo (FC Blau Weiß Linz): „Ich habe keine Worte für diesen Moment. Wir haben so lange darauf gewartet, Meister zu werden und in die Bundesliga aufzusteigen. Unser Ziel ist es jetzt, in der Bundesliga zu bleiben.“

Wurde in seiner ersten Saison beim FC Blau-Weiß Linz mit 19 Treffern Torschützenkönig der ADMIRAL 2. Liga: Ronivaldo. Für den 34-jährigen Brasilianer zum 3. Mal, zum 1. Mal mit einer Meister- und Aufsteiger-Mannschaft.

"Wir haben immer dran geglaubt, auch wenn uns jeder schon abgeschrieben hat"

FC Blau-Weiß-Kapitän Michael Brandner: "Mir fehlen ein bisschen die Worte. Genau das hat die Saison in der 2. Liga widergespiegelt. Spannend bis zum Ende. Wir wollten nicht die großartige Saison herschenken und haben an uns geglaubt. Wir haben einfach alles gegeben, ich bin leer, es war extrem anstrengend. Ich bin so stolz auf die Mannschaft und das Trainerteam.

Wir haben immer dran geglaubt, auch wenn uns jeder schon abgeschrieben hat. Jetzt stehen wir da und sind Meister, unbeschreiblich. Zum Glück hat er runtergeschaut. Jetzt heißt es feiern, bis wir nicht mehr aufstehen können.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at