Das Finale in der Admiral 2. Liga nahm einen dramatischen Verlauf! Dem FC Blau Weiß Linz gelang es, den GAK in der allerletzten Runde zu überholen und in die Bundesliga aufzusteigen. Doch das entscheidende Tor der Linzer führte zu kontroversen Diskussionen. Übrigens: Beide Spiele sorgten einmal mehr für überragende Zugriffe im Ligaportal Live-Ticker: BW Linz vs. Sturm Graz mit bislang 197.229 Aufrufen, Dornbirn vs. GAK mit aktuell 240.721 (!) Aufrufen - vielen Dank für eure Treue!

Quelle: ORF/Screenshot

In dieser 30. Runde entwickelte sich ein spannender Krimi bis zur letzten Sekunde! Sowohl der GAK als auch Blau Weiß Linz hatten am finalen Spieltag der 2. Liga noch die Möglichkeit, den Aufstieg zu erreichen. Der GAK startete mit einem Punkt Vorsprung ins Rennen.

Jedoch verpatzte der GAK seine Chance auf den Aufstieg durch ein 1:1-Unentschieden auswärts gegen Dornbirn und verlor damit die Tabellenführung sowie die Rückkehr in die Bundesliga. Denn die Linzer zogen durch einen 2:1-Sieg über Sturm II noch an ihnen vorbei und werden somit in der kommenden Saison in der obersten Spielklasse antreten.

Das Tor zum 2:1, das letztendlich über den Aufstieg entschied, war jedoch äußerst umstritten. In der 85. Minute köpfte Mitrovic den Ball ein, doch ob der Ball nach dem Aufprall an die Latte tatsächlich vollständig über der Torlinie war, ist fraglich. Schiedsrichter Alan Kijas entschied jedenfalls auf Tor.

Die Zeitlupen der ORF-Kameras konnten die Situation nicht eindeutig klären. Da es in der 2. Liga weder den Video-Beweis noch eine Torlinien-Technologie gibt, blieb die Entscheidung des Schiedsrichters bestehen.

Das umstrittene Tor machte am Ende den Unterschied aus. Sogar die Experten Roman Mählich und Helge Payer vom ORF waren sich unsicher. Payer meinte: "Für mich persönlich war das kein Tor."

Oder war der Ball doch hinter der Linie, siehe nachfolgenden Screenshot?

Quelle: ORF/Screenshot

Ligaportal gratuliert dem FC BW Linz jedenfalls zum Aufstieg in die Bundesliga.