In 30 Runden der seit Sonntag abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison 2022/23 lag der FC Blau-Weiß Linz nur 3 Mal auf Rang 1 - doch was letzendlich zählt ist, wer als Erster ins Ziel kommt. Und das sind die Schützlinge von Cheftrainer Gerald Scheiblehner. Der Meister- und Aufstiegs-Trainer, der damit Markus Mader und dem SC Austria Lustenau (im Vorjahr) folgt, äußerte sich hernach mit Sportdirektor Tino Wawra in bester Feierlaune und nach den ersten Feierstunden am Sonntag-Feierabend bei Sky Sport Austria. Siehe außerdem HIER!

"Ich glaube, dass wir ein interessanter Verein sind"

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer FC Blau Weiß Linz) ...

…den Gewinn der Meisterschaft: „Meine Burschen haben unglaublich gekämpft. War richtig schwierig. Gratulation an die Burschen. Jetzt war es zwar glücklich am Ende, aber ich glaube auch mit einem verdienten Sieger. Die 2. Liga hat sich super entwickelt, aber trotzdem sind wir froh, dass wir weg sind.“



…wie intensiv die nächsten Wochen werden: „Jetzt gilt es, mal kurz zu feiern. Dann wird mit den Spielern Kontakt aufgenommen. Ich glaube, dass wir ein interessanter Verein sind. Wir werden wieder eine gute Mannschaft zusammenstellen und versuchen, auch in der nächsthöheren Liga eine gute Figur abzugeben.“

„Viele sagen, man soll am Höhepunkt gehen"

Tino Wawra (Sportdirektor FC Blau Weiß Linz) ...über...

...den Aufstieg: „Was Schöneres gibt es für mich eigentlich nicht, als mit dem Meistertitel zu gehen. Ich finde, wir sind am Ende der verdiente Meister.“



…seinen Wechsel zum SKN St. Pölten: „Insgesamt war ich jetzt fast 10 Jahre bei diesem Verein, als Spieler und als Trainer. Für mich ist es jetzt an der Zeit, was anderes zu machen. Das habe ich schon vor ein paar Monaten entschieden. Ein bisschen Wehmut ist sicher dabei, aber ich habe mich bewusst für diesen neuen Weg entschieden. Viele sagen, man soll am Höhepunkt gehen.“

Meisterfeier vor unserer neuen Heimstätte in der Bundesliga 💙🤍 pic.twitter.com/RD0O7XkF8N — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) June 4, 2023

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at