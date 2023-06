Was war das für ein Saisonfinale in der ADMIRAL 2. Liga. Der GAK 1902 ging als Tabellenführer in die 30. und letzte Runde, ließ sich aber doch noch im Fernduell gegen den FC Blau-Weiß Linz die "Butter vom Brot nehmen" und steigt nicht auf. Ein 1:1 gegen Dornbirn reichte am Ende nicht, da die Linzer in der Parallel-Partie daheim mit 2:1 gegen den SK Sturm Graz II siegreich blieben. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Dieter Elsneg, dem sportlichen Leiter der Rotjacken.

Auf Aufgaben konzentrieren

"Natürlich hätte es nicht schlimmer kommen können", betont Elsneg eingangs. "Aber wir müssen uns neben dem Wundenlecken natürlich schon auf die Aufgaben für die nächste Saison konzentrieren." Der GAK 1902 spielte eine bärenstarke Rückrunde, holte mit 35 Punkten die meisten aller Vereine und dennoch wurde es am Ende nichts mit dem Aufstieg. "Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben eine tolle Saison gespielt und es war angerichtet für den ganz großen Coup. Am Ende muss man aber Linz gratulieren."

Doch woran scheiterten die Grazer am Ende wirklich? "Die Mannschaft hat alles gegeben, war bereit für den Aufstieg, aber es hat nicht sein sollen", sagt der sportliche Leiter, der betont, dass alleine die Tatsache, wie die drei Punkte von Linz zustande gekommen sind, während man selbst zwei Mal Aluminium traf, bezeichnend für die Umstände gewesen sei. "Es hat sich am Ende alles gegen uns verschworen. Ich will das aus unserer Sicht Nicht-Tor in Linz gar nicht noch näher bewerten, denn wir hatten selbst große Chancen auf die Führung. Wir hätten das 1:0 machen müssen. Dann wäre das Spiel in eine ganz andere Richtung gelaufen und wir hätten sicher gewonnen."

Weitere Saison Zweitliga-Fußball

So heißt es für die Grazer eine weitere Saison Zweitliga-Fußball. Der Meinung von Fußballexperten, dass der Aufstieg für den GAK ohnehin noch ein Jahr zu früh gekommen wäre, entgegnet Elsneg den wiederholten Erhalt der Lizenz. "Wir haben zum vierten Mal hintereinander die Lizenz ohne Auflagen erhalten", so Elsneg. Solche Äußerungen seien völliger Blödsinn und haben keine Grundlage. "Die Mannschaft und der Verein waren bereit für die Bundesliga, obwohl wir natürlich an einzelnen Schrauben drehen hätten müssen und in der Bundesliga wohl nicht um die Top-Plätze mitgespielt hätten, aber bereit waren wir auf jeden Fall."

Apropos bereit: Derzeit befinden sich die Spieler und der Staff auf Urlaub. Lange werde die Pause aber nicht dauern, so Elsneg. Wie die Mannschaft und der Betreuerstab in der nächsten Saison ausschauen werden? Elias Jandrisevits, Michael Huber und Michael Liendl (Karriereende) werden dem Verein nächste Saison nicht mehr zur Verfügung stehen, mit anderen Spielern - auch mit neuen - werden Gespräche geführt. Eines ist aber klar: "Wir werden wieder eine schlagkräftige Mannschaft beisammen haben, mit der wir wieder angreifen werden. Die Ziele haben sich nicht verändert. Wir wollen vorne mitspielen und nächstes Jahr dann auch nach der 30. Runde ganz vorne stehen."

Foto-Copyright: GAK 1902, Harald Dostal/www.sport-bilder.at