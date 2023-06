Nach dem Team der Saison der abgelaufenen Saison in der ADMIRAL 2. Liga zog der Vorstandsvorsitzende der Liga, Christian Ebenbauer heute auch ein organisatorisches Fazit zur Saison 2022/23 - siehe auch ADMIRAL Bundesliga-Bilanz. Dabei wurde auch der Österreicher-Anteil der 16 Klubs beleuchtet. Hier liegt der im Endklassement Tabellenfünfte SKU Ertl Glas Amstetten klar vorn und bei beinahe sogar 100%.

SKU Amstetten-Coach Jochen Fallmann setzt fast ausschließlich auf Österreicher.

Mehr als Drittel aller Spielminuten von österreichischen U22-Spielern absolviert

In der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2022/2023 lag der SKU Ertl Glas Amstetten mit 97% von Österreichern absolvierten Spielminuten an der Spitze des Rankings, gefolgt vom SK Rapid II mit 94% und Aufsteiger First Vienna FC 1894 mit 93%.

Besonders bemerkenswert war in dieser Saison, dass mehr als ein Drittel aller Spielminuten von heimischen U22-Spielern absolviert wurden, die ADMIRAL 2. Liga wird ihrer Funktion als Ausbildungsplattform für Talente damit mehr als gerecht.

In dieser Wertung sind naturgemäß die Amateurmannschaften der Bundesliga-Klubs ganz vorne zu finden: Rapid II führt mit 78% vor Sturm II (74%) und den Young Violets Austria Wien (70%).

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer:

„Der Anteil heimischer Spieler in der höchsten Spielklasse ist im Vergleich zur Vorsaison gesunken, in der ADMIRAL 2. Liga dafür im selben Maß gestiegen. International gesehen sind wir im Vergleich mit anderen Top-Ligen in puncto Anzahl heimischer Spieler aber nach wie vor im Spitzenfeld zu finden. Besonders erfreulich sind die U22-Zahlen in der ADMIRAL 2. Liga, wo mehr als ein Drittel der Spielzeit von jungen, heimischen Talenten absolviert wurde.“

Fotocredit: Josef Parak und ADMIRAL Bundesliga