Wie der SV Horn in seiner Klubaussendung am späten Dienstagnachmittag vermeldet, verlängert Youngster Matteo Hotop seinen Vertrag bis zur Saison 2024/25. Seit 2017 schnürt der 20-Jährige Schlussmann seine Fußballschuhe bzw. schlüpft in seine Tormann-Handschuhe bereits für den Tabellenvierten der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison.

Matteo Hotop mit SVH-Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Im Frühjahr in 13 Zweitligapartien 6 Mal "zu Null"

Im laufenden Kalenderjahr blühte Matteo Hotop bei den Profis richtig auf. Nach dem Abgang von Fabian Ehmann im Frühjahr wurde der ehemalige NLZ-Spieler die neue Nummer „1“ im Tor.

Unter der hervorragenden Betreuung von Tormanntrainer Szabolcs Sáfár blieb der 20-Jährige in seinen 13 Meisterschaftsspielen in der ADMIRAL 2. Liga 6-mal ohne Gegentreffer.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Matteo hat eine herausragende Leistung in der Frühjahrssaison geboten. Er wurde nach dem Abgang von Fabian Ehmann ins kalte Wasser geworfen und hat diese Bewährungsprobe mit Bravour bestanden. Ich bin sehr froh, dass Matteo weiterhin den gemeinsamen Weg mit uns geht. Wenn seine Entwicklung weiterhin so vorangeht, sollte er hoffentlich bald ein Thema für das U21 Nationalteam werden!“

Fotocredit: SV Horn