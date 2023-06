Wie der GAK 1902 in seiner Klubaussendung am Dienstagabend, des 13. Juni 2023, vermeldet, wird sich der Vizemeister der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison von einem Quintett trennen: Daniel Kalajdžić, Philipp Seidl, Michael Huber, Lukas Gabbichler (Foto) und Elias Jandrisevits. Zuvor hatte bereits der 37-jährige Leistungsträger & Regisseur Michael Liendl sein Karriereende verkündet.

"Bereitschaft jedes einzelnen Spielers, sich als Puzzlestück eines großen Ganzen zu verstehen"

GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg: "Ein Faktor, der unsere Mannschaft in der vergangenen Saison so erfolgreich gemacht hat, ist der beeindruckende Zusammenhalt innerhalb des Teams. Dazu trägt - neben der Schaffung eines positiven Arbeitsklimas durch das Trainerteam - auch die Bereitschaft jedes einzelnen Spielers bei, sich als Puzzlestück eines großen Ganzen zu verstehen.

Daniel, Philipp, Michael, Lukas und Elias haben dies in der vergangenen Spielzeit Woche für Woche getan. Sie haben auch in Phasen, in denen sie sich möglicherweise mehr Spielzeit gewünscht hätten, immer das Wohl der gesamten Mannschaft im Fokus. Für diese Professionalität möchte ich ihnen herzlich danken."

Das gesamte Team des Vereins wünsche Daniel Kalajdžić, Philipp Seidl, Michael Huber, Lukas Gabbichler und Elias Jandrisevits alles Gute für die kommenden Schritte ihrer Karrieren, heißt es in der Klubaussendung weiter.

Leihe Florian Jessenitschnig & David Fritz an SK Fürstenfeld

Neben diesen Abgängen kommt es bei der am kommenden Donnerstag beginnenden Vorbereitungszeit zu weiteren Veränderungen beim GAK 1902: Jugendspieler Sebastian Jost wird in den Profikader aufgenommen, auch Martin Murg ist wie bereits in der Vorsaison Teil ebendieses Teams. Die Leihrückkehrer Max Rauter und Emir Poric absolvieren die Vorbereitung ebenfalls in Graz-Weinzödl.

Über eine mögliche weitere Leihe wird bei diesen beiden Spielern in den kommenden Wochen entschieden. Florian Jessenitschnig und David Fritz werden in der Saison 2023/24 an den SK Fürstenfeld verliehen.

Fotocredit: FC Liefering via Getty