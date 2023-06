Rechtzeitig vor dem Trainingsauftakt konnte der Mohren FC DORNBIRN 1913 nun mit Roman Ellensohn einen neuen Co-Trainer verpflichten.

Nach dem berufsbedingten Abgang von Björn Gasser war die Suche nach einem passenden Nachfolger durch Sportdirektor Eric Orie nun erfolgreich: „Wir bedanken uns bei Björn für seine Unterstützung in der abgelaufenen Saison. Mit Roman erhoffen wir uns neue Impulse für die sportliche Weiterbildung unserer jungen Mannschaft.“ Ellensohn verfügt über die UEFA Pro Lizenz und hat bereits erste Trainererfahrung in der 2. Liga gesammelt. Das Team rund um Cheftrainer Mag. Thomas Janeschitz und seinem neuen Assistenten startet am kommenden Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Foto: FC Dornbirn