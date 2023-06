Sportdirektor Peter Stöger klärt beim FC Flyeralarm Admira als erste Amtshandlung die Trainerfrage: Die Panther gehen mit Cheftrainer Thomas Pratl in die kommende Saison der Admiral 2. Liga!

Tommy Wright (Co-Trainer), Michael Gruber (Co-Trainer) und Wolfgang Knaller (TormannTrainer) komplettieren das Trainerteam.

Das eingespielte Trainerteam führte die Mannschaft mit großer Leidenschaft zum Klassenerhalt, weshalb die Vereinsführung diesen Drive in die nächste Saison mitnehmen möchte. Daher stand nach konstruktiver Einschätzung des neuen Sportdirektors schnell fest, das bewährte Team auch in Zukunft einzusetzen. Trainingsauftakt ist am Mittwoch, 21. Juni, um 14:30 Uhr in der Südstadt.

Fotocredit: SID