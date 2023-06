Was für ein Saisonfinale! Der DSV Leoben sicherte sich im letzten Saisonspiel in der Regionalliga Mitte vor mehr als 5000 Fans den Meistertitel und damit den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga (zum Artikel). Damit feiern die Obersteirer nach 14 Jahren ein Comeback im österreichischen Profifußball. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Obmann Mario Bichler, der vor zweieinhalb Jahren die sportlichen Agenden bei den Leobenern übernahm. Seitdem geht es bergauf in der Stahlstadt, die eine erfolgreiche Fußballhistorie vorzuweisen hat - inklusive den Karrieren von Walter Schachner und Heinz Thonhofer sowie dem ÖFB-Cup-Finale 1995.

Grenzenloser Jubel bei den Leobenern

Emotionale Rückkehr

"Es ist einfach nur wunderschön und für uns alle sehr emotional, was da mit dem Meistertitel und dem Aufstieg gelungen ist", so Obmann Mario Bichler. Kein Wunder, denn für die Leobener ist es das Comeback in der zweithöchsten Spielklasse, aus der man 2009 abstieg.

Ein Rückblick: Am 16. Februar 2009 brachte der DSV Leoben - gegründet als Werkssportverein Donawitz 1928 - beim Landesgericht Leoben einen Konkursantrag ein. Bereits im Jänner 2009 hatte der DSV allen Profispielern wegen der sich abzeichnenden Zahlungsunfähigkeit die kostenlose Freigabe erteilt. Diese wurde jedoch nur von sieben Spielern in Anspruch genommen - der Großteil der Spieler verblieb vorerst beim Verein. Der Hauptsponsor fiel in Folge der Finanzkrise aber weg, worauf der Verein keinen neuen Hauptsponsor finden konnte und dadurch nicht mehr zu retten war. Die Verbindlichkeiten beliefen sich auf 435.000 Euro. Nach den Statuten der österreichischen Bundesliga stand der DSV Leoben damit als erster von drei Fixabsteigern der Ersten Liga fest und gehörte in der Saison 2009/10 erstmals seit 1956 nicht mehr einer der beiden höchsten Spielklassen an.

Carsten Jancker als Meistermacher

Trotzdem keine Ruhe

Ruhe kam deswegen jedoch nicht in den Verein. Dem Neubeginn in der Regionalliga Mitte im Jahr 2009 inklusive immer wieder auftauchender Insolvenzgerüchte und unzähligen Trainer- sowie Verantwortlichenwechsel folgte 2013 der Abstieg in die steirische Landesliga, wo man jahrelang nur Mittelmaß war. Bis zum Zeitpunkt als Mario Bichler übernahm und den Verein auf ganz neue Füße stellte. "Ich habe immer das Potenzial des Vereins gesehen", so der Funktionär des schlafenden Riesen aus der Obersteiermark, der sich ein Ziel gesetzt hatte - nämlich die Bundesliga, und zwar bis 2028 - inklusive neuem Stadion. "Für uns und das gesamte Umfeld ist die Richtung ganz klar Bundesliga. Das heißt, wir begnügen uns nicht mit der 2. Liga", so Bichler weiter, der gemeinsam mit dem Vorstand vor zwei Jahren Ex-Bayern-Kicker Carsten Jancker als Trainer installierte und eine kleine aber feine Startruppe zusammenstellte, darunter Ex-Kapfenberg-Stürmer Thomas Hirschhofer, der in der abgelaufenen Saison starke 22 Tore erzielen konnte. Außerdem Leistungsträger: Ex-Klagenfurter Philipp Hütter, Marco Untergrabner, Ex-Sturm-Graz-Spieler Michael John Lema und viele mehr. "Wir haben bei allen Beteiligten ganz genau auf den Charakter geschaut, ob alle zu uns passen. Das gilt auch für die Zukunft und die aktuelle Transferperiode", stellt Bichler klar und betont, dass man - entgegen der Gerüchte - keine astronomischen Gehälter zahlt. "So mancher würde sich wundern", lacht er.

Thomas Hirschhofer als Goalgetter

Auf stabilen Beinen

Apropos Finanzen: So mancher äußerte in den vergangenen Jahren immer wieder Bedenken hinsichtlich der Finanzierung des Vereins. "Ich kann die Kritiker und Neider beruhigen. Der Verein steht auf sicheren und breiten Beinen. Dafür haben wir gesorgt. Wir sorgen auch international für Interesse. Beim letzten Saisonspiel waren auch interessante wirtschaftsstarke Persönlichkeiten aus dem Ausland im Stadion", plaudert er aus dem Nähkästen. Das Budget für die 2. Liga liege bei rund 2 Millionen Euro. Neu in der Mannschaft sind bereits fix Kevin Friesenbichler sowie Winfred Amaoh (zum Artikel), weitere Spieler werden in den nächsten Tagen folgen.

Im Fokus steht bei den Leobenern aber nicht nur die Kampfmannschaft, sondern vor allem die Jugend. "Kein Verein kann auf Sicht ohne Jugend überlegen. Das heißt, es ist ganz klar, dass wir auch in dem Sektor mindestens genausoviel Kraft und Anstrengung hineinlegen wie im Profibereich. Die Jugend von heute ist die Kampfmannschaft von morgen", so Bichler. Nicht umsonst sicherte sich die zweite Kampfmannschaft den Meistertitel in der 1. Klasse Mur/Mürz A - ohne Punkteverlust.

Doch wie sehen die Ziele für die neue Saison in der 2. Liga nun wirklich aus? "Es ist noch nie einem Verein gelungen, in drei Jahren den Durchmarsch von der vierten Leistungsstufe in die Bundesliga zu schaffen. So eine Serie hinzulegen, hätte schon seinen Reiz", grinst Bichler.

Fotos: RIPU Sportfotos