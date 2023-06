Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried: Mittelstürmer Mark Grosse spielt ab sofort im Innviertel. Der 24-jährige Steirer, der einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben hat, wechselt vom Kapfenberger SV nach Ried. Nicht mehr beim Verein sind Samuel Sahin-Radlinger und Leo Mikić (Jeonnam Dragons, Südkorea).

„Mark Grosse hat in der vergangenen Saison bewiesen, dass er ein sehr torgefährlicher und spielstarker Spieler ist. Auch bei Standards sorgt er immer für Gefahr. Er hat einen sehr guten linken Fuß und wird Kreativität in unser Spiel bringen“, erklärt SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

„Die SV Guntamatic Ried ist ein Verein, der wirklich top ist. Die Gespräche sind von Anfang an sehr gut gelaufen und ich war von Beginn an überzeugt, dass das die richtige Entscheidung ist. Von den Fans und dem ganzen Umfeld passt hier alles. Ried hat einen Zwei-Jahres-Plan, mit dem ich mich voll identifizieren kann. Ich habe jetzt das große Ziel, gemeinsam mit Ried in die Bundesliga aufzusteigen“, sagt Mark Grosse.

Steckbrief Mark Grosse:

geboren am 1. Februar 1999 in Feldbach

Nationalität: Österreich

Größe: 184 cm

Position: Stürmer

Vereine: Grazer AK (2007-09), SK Sturm Graz (2009-15), LASK Juniors OÖ (2015-17), Hannover 96 (2017-19), SpVgg Greuther Fürth II (2019, Leihe), TuS Bad Gleichenberg (2019/20), FC Gleisdorf 09 (2020/21), SV Lafnitz (2021/22), Kapfenberger SV (2022/23), SV Guntamatic Ried (seit 2023); U15-U19-Nationalspieler Österreich

Foto: SVR/ Schröckelsberger