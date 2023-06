Der First Vienna FC aus der ADMIRAL 2. Liga hat neuerlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nachdem bereits Rechtsverteidiger Jürgen Bauer von Horn zu den Döblingern gewechselt war, gibt es nun einen neuerlichen Transfer. Dieses Mal ist es ein Torhüter.

Die Vienna verstärkt sich mit Torhüter Christopher Giuliani. Der 24-Jährige wechselt vom Kapfenberger SV nach Wien-Döbling. Bei der Vienna unterschreibt Giuliani einen Vertrag bis 2025. Der 24-jährige Torhüter kommt ablösefrei von den Falken auf die Hohe Warte. Im Winter wechselte Giuliani vom SK Sturm Graz zu den Kapfenbergern.

Mit dem KSV gelang dem Schlussmann eine beachtliche Aufholjagd und am Ende der Klassenerhalt in der ADMIRAL 2. Liga. In seiner Vita stehen insgesamt 52 Einsätze in der zweiten Liga für Kapfenberg und Sturm. Bei den Grazern stand Giuliani auch in 64 Regionalligapartien am Feld. Giuliani begann mit dem Fußballspielen im Nachwuchs des GAK. Mit 14 Jahren wechselte der gebürtige Grazer in die Akademie der Admira. Ein Jahr später ging es für Giuliani zurück nach Graz, diesmal in die Akademie des SK Sturm Graz. Im Mai 2015 debütierte er gegen den USV Allerheiligen für die Amateure der Blackies in der Regionalliga Mitte. Im weiteren Verlauf stand der Tormann auch in 64 Regionalligapartien für die Grazer am Feld. Im Sommer 2020 wechselte der Steirer zum ersten Mal nach Kapfenberg, wo er zwei Saisonen für die Falken spielte. 2022 kam die erneute Rückkehr zu Sturm für die er im vergangenen Herbst sechs Spiele absolvierte, ehe er im Jänner ablösefrei zurück nach Kapfenberg ging. Der Wechsel zur Vienna ist für Giuliani die erste Station im Profifußball außerhalb der Steiermark. Giuliani debütierte im Oktober 2015 gegen Serbien für die österreichische U-17-Auswahl. Von Oktober 2016 bis April 2017 absolvierte er fünf Spiele für die U-18-Mannschaft. Im September 2017 kam er gegen Dänemark erstmals im U-19-Team zum Einsatz, für das er bis März 2018 zu acht Einsätzen kam. Im Juni 2019 absolvierte er gegen die Schweiz ein Spiel für das U-20-Team, sowie im November 2019 ein Spiel für die U-21-Auswahl.

Sportdirektor Andreas Ivanschitz: „Mit Christopher Giuliani ist es uns gelungen einen spannenden und talentierten Torhüter von der Vienna zu überzeugen. Wir sind froh, dass er sich für uns und unseren Weg entschieden hat, da auch einige andere Vereine an ihm dran waren. Christopher hat bei Kapfenberg im Frühjahr durch starke Leistungen aufgezeigt und wird unser Torhüterteam sehr gut komplettieren.“

Christopher Giuliani: „Bei meiner nächsten Station wollte ich zu einem Verein mit Perspektive und Ambitionen. Es freut mich deshalb, dass der Wechsel zur Vienna geklappt hat. Das Umfeld im Verein stimmt und die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich schnell überzeugt. Die ganze Tradition gepaart mit ambitionierten, aber auch realistischen Zielen machen für mich den Reiz aus. Die Entscheidung war nicht schwer!“