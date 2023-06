Der Floridsdorfer Athletiksport-Club verstärkt sich in der Offensive mit Nico Grimbs. Der 19-jährige Österreicher steht aktuell bei der Spielvereinigung Greuther Fürth unter Vertrag und wechselt nun auf Leihbasis nach Floridsdorf.

In der ersten Woche der Saisonvorbereitung verstärkt sich der Floridsdorfer Athletiksport-Club mit dem 19-jährigen Nico Grimbs. Der Offensivmann steht seit seiner Jugend beim 2. Bundesligisten Spvgg Greuther Fürth unter Vertrag und wechselt nun auf Leihbasis für ein Jahr zum FAC. Bei den Kleeblättern konnte er zuletzt in der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga Bayern, mit guten Leistungen glänzen.

Statements

FAC Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zur Neuverpflichtung: „Wir sind auf Nico aufgrund seiner starken letzten Saison aufmerksam geworden. Er ist ein junger Österreicher, der genau in unser Anforderungsprofil passt und bei dem wir viel Entwicklungspotential sehen. Wir hoffen, dass er die 2. Liga sehr gut nutzen kann, um sich zu präsentieren und den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen.“

FAC-Neuzugang Nico Grimbs bei seiner Vertragsunterzeichnung in der Hopfengasse: „Mich freut es sehr einen Vertrag beim FAC unterschrieben zu haben. Die Gespräche waren von Beginn an positiv und ich bin sehr motiviert mit der neuen Mannschaft in die Saison zu starten!“

Nico Grimbs startete seine Fußballlaufbahn in der Jugend der Spvgg Greuther Fürth, wo sich der gebürtige Bayern mit österreichischer Staatsbürgerschaft, im vergangenen Jahr in die zweite Mannschaft des deutschen Traditionsvereines spielte. Grimbs kam in der vergangenen Saison bei 38 Pflichtspielen, 34-Mal zum Einsatz und konnte in dieser Spielzeit 14 Tore, sowie fünf Vorlagen erzielen. Der Passauer war durch seine Offensivstärke maßgeblich am guten Abschneiden seiner Mannschaft in der Regionalliga Bayern verantwortlich. Die Spielvereinigung Greuther Fürth verpflichtete Grimbs daraufhin für drei weitere Jahre, ehe er per Leihe nun zum FAC Wien wechselt.

Foto: FAC