Der GAK 1902 nimmt Christian Lichtenberger unter Vertrag. Der 27-jährige Mittelfeldakteur kommt vom SV Lafnitz zum GAK und unterschreibt für zwei Spielzeiten.

Christian Lichtenberger hat in seiner Karriere bereits 124 Spiele in der 2. Liga absolviert, trug dabei das Trikot von Vorwärts Steyr, SKU Amstetten und SV Lafnitz. "Christian ist ein variantenreicher Offensivspieler, der nicht nur als Assistgeber, sondern auch als Torschütze überzeugt. Seine Erfahrung und Stärke am Ball sind weitere Qualitäten, die er einbringen wird, um unser Offensivspiel variantenreicher zu gestalten," erklärt Sportdirektor Dieter Elsneg die herausragenden Fähigkeiten der ersten GAK-Neuverpflichtung dieses Sommers und ergänzt: "Ich freue mich sehr, dass Christian nun Teil unseres Teams ist!"

"Der GAK ist ein Verein, der durch den großen Fanzuspruch einzigartig in der 2. Liga ist. Dazu kommt, dass das Team für sein Gefüge und großes Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Kabine bekannt ist. Dementsprechend freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe und werde alles geben, um mit den GAK-Fans jubeln zu können," erklärt Lichtenberger nach der Vertragsunterzeichnung.

Foto: GAK 1902