Nächster Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried: Nach Mark Grosse und Nikki Havenaar wechselt auch David Bumberger ins Innviertel.

Der 24-jährige Innenverteidiger, der zuletzt bei Vorwärts Steyr spielte, unterschrieb einen Vertrag für ein Jahr mit der Option für ein weiteres Jahr. Ebenfalls neu in Ried ist Oguzhan Özlesen. Der 21-jährige Perspektivspieler kommt vom Regionalligisten Mauerwerk nach Ried. Nicht mehr in Ried spielen Julian Wießmeier und Josef Weberbauer.

„David Bumberger ist ein junger Oberösterreicher, der bereits über viel Profierfahrung in der Bundesliga und in der 2. Liga verfügt. Er ist auf der linken Defensivseite variabel einsetzbar und wird mit seiner Mentalität einen großen Mehrwert in unsere Kabine bringen“, erklärt SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

„Ich freue mich riesig auf diese neue Aufgabe. Ich will der Mannschaft mit meiner Erfahrung, die ich in der Bundesliga und in der 2. Liga gesammelt habe, bestmöglich helfen. Für mich persönlich gilt es, den nächsten Schritt zu machen und mich wieder weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf eine geile Saison!“, sagt David Bumberger.

Steckbrief David Bumberger:

geboren am 5. Februar 1999 in Rohrbach-Berg

Nationalität: Österreich

Größe: 185 cm

Position: Abwehr

Vereine: LASK (2009-12), FC Red Bull Salzburg (2012-14), AKA Linz (2014-17), LASK (2017-20), SCR Altach (2020-22), SK Vorwärts Steyr (2022-23), SV Guntamatic Ried (seit 2023); U18-und U19-Nationalspieler Österreich

Foto: SVR/ Scharinger