Der SKN St. Pölten präsentiert einen weiteren „Neuzugang“. Andree Neumayer kehrt an die Traisen zurück und unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler war bereits 2015 in der Akademie ein Wolf – zuletzt war er beim SV Horn im Einsatz. Über die Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Tino Wawra, Sportdirektor SKN St. Pölten: „Der Transfer von Andree ist aus mehreren Gesichtspunkten ein absoluter Volltreffer für uns. Da er aus St. Pölten stammt, kommt eine Identitätsfigur zurück zum SKN. Dazu war er als Kapitän in den letzten Jahren absoluter Führungsspieler in Horn und zurecht auch im Team des Jahres der Vorsaison in der Admiral 2. Liga. Was noch dazu kommt ist, dass er mehrere Positionen spielen kann und sicher eine tolle Kultur in die Kabine bringt. Mein Dank geht auch an den SV Horn, da man sich am Ende sehr fair über eine Ablösesumme einigen konnte.“

Andree Neumayer: „Ich freue mich sehr, künftig wieder in meiner Heimatstadt spielen zu dürfen und werde alles reinhauen, damit wir unser großes Ziel erreichen.“

Foto: SKN St. Pölten