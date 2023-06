Der Floridsdorfer Athletiksport-Club gibt mit dem Verteidiger Timo Friedrich seinen zweiten Sommerneuzugang bekannt. Der 25-jährige Österreicher stand in der vergangenen Spielzeit für den deutschen Regionalligisten TSV Havelse auf dem Platz.

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club bekommt mit Timo Friedrich eine Verstärkung in der Defensive. Der gebürtige Hildesheimer mit österreichischem Pass, stand in der Rückrunde der vergangenen Saison von 15 Pflichtspielen, 14-Mal auf dem Platz und war maßgeblich am Umschwung seiner Mannschaft beteiligt.

FAC Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zur Vertragsunterzeichnung des Defensivspielers: „Aufgrund seiner Zweitligaeinsätze war uns Timo natürlich schon bekannt. Durch seine Flexibilität in der Defensive und seiner Erfahrung, passt er perfekt in unser Spielsystem. Es freut uns daher umso mehr, dass es jetzt mit der Verpflichtung geklappt hat.“

FAC-Neuzugang Timo Friedrich: „Ich freue mich sehr darüber wieder in Österreich spielen zu können. Der FAC hat in den vergangenen Saisonen sehr gut performt und ich hoffe, dass ich mit meiner Leistung einen Teil dazu beitragen kann, an diesen Ergebnissen anzuknüpfen.“

Timo Friedrich startete seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des deutschen Traditionsvereins Hannover 96, ehe er nach zwei weiteren Stationen in Deutschland, zum SC Austria Lustenau nach Österreich wechselte. Nach einer Saison zog es den 25-jährigen in das Ländle, zum FC Mohren Dornbirn, wo er 70 Pflichtspiele absolvierte. Zum Zeitpunkt seines Wechsels zum TSV Havelse im vergangenen Frühjahr, lag der Verein auf dem 14. Tabellenplatz in der deutschen Regionalliga Nord. Der Verein schaffte mit Timo Friedrich einen Umbruch und durfte sich zu Saisonende über den sechsten Rang freuen. Friedrich stand dabei 13-Mal die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Foto: FAC