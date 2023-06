Der GAK setzt an der Seitenlinie auf Kontinuität: Die Verträge des Trainerteams rund um Cheftrainer Gernot Messner wurden verlängert. Neben Messner bleiben damit auch Co-Trainer Christoph Cemernjak, Individualtrainer Ralph Spirk und Athletiktrainer Stefan Arvay in Diensten des GAK. Alle unterschreiben für ein weiteres Jahr in Graz-Weinzödl.

Messner führte das Team seit Dezember 2021 in 47 Spielen, von denen 25 gewonnen werden konnten. In nur neun Spielen ging man als Verlierer vom Platz. Die vergangene Spielzeit beendete das Team als Vizemeister deutlich über dem vor der Saison ausgegebenen Ziel, die Meisterschaft unter den Top 5 zu beenden.

Die beeindruckenden Zahlen dieser Spielzeit: Das Team verlor nur vier Spiele, erzielte die zweitmeisten Tore und erhielt die drittwenigsten Gegentreffer aller Teams der Liga. "Neben diesen Statistiken sind es aber vor allem nicht zählbare Qualitäten, die den Wert Gernots und seines Teams für den GAK unterstreichen. Sie haben innerhalb des Kaders eine Kultur etabliert, die von gemeinsamem, mannschaftsorientiertem Leistungsdenken geprägt ist. Dies gepaart mit seiner klaren Spielphilosophie tragen einen zentralen Teil dazu bei, dass der GAK eine immer gefragtere Adresse für Spieler aus dem In- und Ausland darstellt," erklärt Sportdirektor Dieter Elsneg.



"Da es uns in der vergangenen Saison nicht gelungen ist, uns für unsere Arbeit zu belohnen, freue ich mich sehr, meine Arbeit mit der Mannschaft weiterführen zu können," erklärt Gernot Messner und fügt an: "Für die kommende Spielzeit wollen wir unsere Stärken weiter festigen und unserem Spiel neue Qualitäten und Facetten hinzufügen."

