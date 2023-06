Nach Leistungstests am 21. Juni startete die SV Guntamatic Ried am 23. Juni mit einem Training in der Sportarena Geinberg in die neue Saison. Zum Auftakt waren unter SVR-Cheftrainer Maximilian Senft 21 Spieler mit dabei, darunter auch die Neuzugänge Mark Grosse, Nikki Havenaar, David Bumberger und Oguzhan Özlesen. Das SPA Resort Geinberg kooperiert auch in der kommenden Saison intensiv mit der SV Guntamatic Ried und unterstützt als Sponsor den Verein.

Maximilian Senft präsentierte im Rahmen der anschließenden Pressekonferenz im SPA Resort Geinberg mit Eduard Buxmann (Co-Trainer), Hubert Auer (Tormann-Trainer) und Simon Zehenthofer (Athletik-Trainer) sein Trainerteam. Ein weiterer Co-Trainer wird demnächst bekanntgegeben. „Das neue Trainerteam setzt sich aus unseren beiden Co-Trainern, unserem Athletik-Trainer und unserem Torwarttrainer zusammen“, informierte Maximilian Senft. „Eduard Buxmann verstärkt mich als Co-Trainer, er kommt von der U18. Wir kennen uns aus meiner Zeit bei den Jungen Wikingern und Edi ist ein extrem akribischer Trainer mit unglaublichem Erfolgshunger. Mit unserem zweiten Co-Trainer sind wir in guten Gesprächen. Ich kann heute keinen Namen nennen, bin aber zuversichtlich, dass er bis Juli zu uns stößt. Unser Athletik-Trainer ist Simon Zehenthofer. Simon hat sowohl bei Austria Wien als auch bei Stripfing sehr erfolgreiche Zeiten als Athletik-Trainer mitbegleiten und gestalten können. Er war auch bei Bundesliga-Clubs am Zettel und ich bin sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Hubert Auer wird mit seiner langjährigen Erfahrung als Torhüter und Trainer sowohl seine fachliche Kompetenz als auch seine Kreativität einbringen.“

„Klare Idee, wie wir Kader verstärken müssen“

„Wir haben trotz unseres Umbruchs eine klare Idee, wie wir unseren Kader jetzt noch weiter verstärken müssen. Wir haben die passenden Kandidaten bereits gefunden und werden weitere Neuzugänge demnächst verkünden“, erklärte SVR-Sportdirektor Wolfgang Fiala.

„Das Trainingszentrum strotzt vor Energie und Anpacker-Mentalität. Gleichzeitig wissen wir, dass wir einen Megaumbruch bewerkstelligen müssen. Es liegt viel harte Arbeit vor uns, um uns zu einem Hochleistungsteam zu entwickeln“, betonte Maximilian Senft. „Wir werden am Samstag noch eine Einheit absolvieren und am Montag auf Trainingslager nach Windischgarsten fahren. Dort wollen wir den ersten großen Schritt in unserer Teamentwicklung machen und unsere Idee auf den Platz bringen. In den weiteren Wochen wird es darum gehen, unsere Verhaltensweisen so auf den Punkt zu bringen, dass wir zum Start des ÖFB-Cups eine klare Spielidentität zeigen.“

„Man wird natürlich nach wie vor damit konfrontiert, was war, aber das ist für mich jetzt abgehakt. Der Blick ist jetzt nur mehr nach vorne gerichtet“, so SVR-Kapitän Marcel Ziegl. „Das Feuer brennt wieder, ich will mit Ried wieder zurück in die Bundesliga. Wir müssen jetzt hart arbeiten, damit wir eine gute Basis haben. Das ist auch das, was ich selbst mitbeeinflussen kann. Der volle Fokus gilt jetzt der Vorbereitung. Ich freu mich sehr, wenn es dann wieder losgeht.“

Foto: SVR/ Scharinger