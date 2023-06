Weiterer Neuzugang bei ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried: Tormann Andreas Leitner kommt vom rumänischen Klub Petrolul Ploiesti ins Innviertel. Der 29-jährige Steirer, der 213 BL-Einsätze absolvierte, hat bei den Innviertlern einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben und ist damit Nachfolger von SVR-Rückhalt Samuel Sahin-Radlinger, dessen Vertrag nicht für die ADMIRAL 2. Liga bei den Riedern galt.

Wieder zurück in Österreich: Der Leobener Torhüter Andreas Leitner (li.), hier mit SV Ried-Vorstand Wolfgang Fiala.

"Zählte jahrelang zu den besten Torhütern der Bundesliga"

„Andreas Leitner ist zuallererst ein hervorragender Torhüter, der jahrelang zu den besten Torhütern der Bundesliga gezählt hat. Dass er sich nach seinem Auslandsengagement in Rumänien für die SV Guntamatic Ried entschieden hat, zeigt die nach wie vor vorhandene Anziehungskraft unseres Klubs. Er wird nicht nur sportlich, sondern auch durch seine Persönlichkeit eine tragende Rolle bei uns spielen“, erklärt SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

„Ich habe in den Gesprächen großes Interesse von Vereinsseite gespürt. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl und habe von Anfang an gedacht, dass das passen kann“, sagt Andreas Leitner. „Es hat im Verein natürlich einen Umbruch gegeben. Ich will der Mannschaft deshalb sehr schnell mit meiner Erfahrung und mit meinen Qualitäten auf und abseits des Platzes weiterhelfen. Man weiß, wie wichtig Führungsspieler sein können, die sich mit der Sache voll identifizieren. Ich bin mir bewusst, dass ich in Ried eine wichtige Rolle einnehmen kann.“

Steckbrief Andreas Leitner:

geboren am 25. März 1994 in Leoben

Nationalität: Österreich

Größe: 184 cm

Position: Tormann

Vereine: Admira Wacker Mödling (2009-2022), Austria Klagenfurt (2015/16, Leihe), Petrolul Ploiesti (2022/23), SV Guntamatic Ried (seit 2023); U16-U19-Nationalspieler Österreich

Servus Leiti! 🤝



Tormann Andreas #Leitner kommt vom rumänischen Klub Petrolul Ploiesti ins Innviertel. Der 29-jährige Steirer hat einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben. ⚫🟢



Mehr Infos auf unserer Homepage!#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/16OhrWtjSL — SV Ried 1912 (@svried1912) June 26, 2023

Fotocredit: „SVR/ Schröckelsberger“