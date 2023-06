Der SKN St. Pölten, in der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga Tabellendritter, kann eine weitere Neuverpflichtung bekanntgeben. Dario Tadić wechselt vom TSV Hartberg an die Traisen. Das jahrelange "Gesicht der Hartberger" hat bei den Wölfen einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Der gebürtige Bosnier und ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler war seit 2015 bei den Ost-Steirern aktiv, wobei der 33-Jährige vor dem Tor stets viel Effizienz bewies (263 Pflichtspiele für TSV, 129 Tore + 44 Assists). So war der Stürmer in der Saison 2019/20 drittbester Torschütze der gesamten ADMIRAL Bundesliga.

"Diesen Stürmer-Typ, den Dario verkörpert, gibt es in Österreich nicht mehr oft"

Tino Wawra, Neo-Sportdirektor SKN St. Pölten: „Nach einem persönlichen Gespräch mit Dario war mir sofort klar, wie hungrig er noch ist. Da wusste ich, dass ich ihn unbedingt nach St. Pölten holen will und ich bin überglücklich, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten. Ich denke, er will nochmals allen beweisen, wie gut er ist. Diesen einen Stürmer-Typ, den Dario verkörpert, gibt es in Österreich nicht mehr oft.

Er war in den letzten Jahren immer ein Torgarant, egal ob er viel oder wenig gespielt hat. Ich bin sicher, dass er jenes Puzzleteil ist, welches in unserer Offensive noch gefehlt hat.“

"Möchte großen Beitrag zu unserem Ziel, Aufstieg Bundesliga, beitragen"

Dario Tadić: „Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe in St. Pölten. Ich möchte einen großen Beitrag zu unserem Ziel, Aufstieg Bundesliga, beitragen. Da sich das Trainerteam und die sportliche Führung sehr intensiv um mich bemüht haben, war ich sehr schnell von diesem Projekt überzeugt."

Fotocredit: SKN St. Pölten