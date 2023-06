Die österreichische Fußball-Bundesliga hat heute den Spielplan für die Saison 2023/24 der ADMIRAL 2. Liga präsentiert. Start ist am Wochenende vom 28. bis 30. Juli. Die Herbstrunde endet am Wochenende 1. - 3. Dezember. Weiter geht es im neuen Jahr am Wochenende 23. - 25. Februar 2024. Der letzte Spieltag ist für Sonntag, den 26. Mai 2024, geplant. Ligaportal.at hat den gesamten Spielplan für euch:

2. Liga: Der Spielplan für die Saison 2023/24 steht fest. Fotocredit: GEPA-ADMIRAL

→ Zum Spielplan 2. Liga (PDF)

Flexible Anspielzeiten

Seit Einführung der 16er-Liga haben die Klubs die Möglichkeit, die Anspielzeiten innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen selbst zu wählen. Dafür wurden flexible Zeitfenster von Freitagabend bis Sonntagnachmittag geschaffen, die den Klubs einen bestmöglichen Spielraum bieten und verbunden mit einer Kilometer-Regelung den Spielbetrieb auch als reine Amateur-Mannschaft ermöglichen.

In Abhängigkeit der Fahrtstrecke für die Gastmannschaft und einer möglichen Live-Übertragung setzt jeder Heimklub seine Spieltermine halbjährlich an. Die Terminierung der Herbstrunde erfolgt im Laufe der kommenden Woche.

Die Grundsatzregelung lautet, dass Spiele unter 300 km Fahrtstrecke vom Heimklub entweder am Freitag um 18:10 Uhr bzw. das Top-Spiel um 20:30, am Samstag von 12:30 bis 20:30 oder am Sonntag von 10:00 bis 17:00 angesetzt werden. Alle Spiele über 300 km Fahrtstrecke werden am Samstag von 14:30 bis 20:30 sowie am Sonntag von 10:00 bis 14:30 ausgetragen, sofern der Gastklub nicht einer Aufhebung dieser Regelung zustimmt.

Auslosungsprinzipien

Ergänzend zum Spielplan gibt die Bundesliga einen detaillierten Einblick in das Auslosungsprozedere. Wie sich aus der Erfahrung und auch in diversen wissenschaftlichen Beiträgen zur Spielplanerstellung zeigt, werden Auslosungen von Fußball-Ligen durch verschiedenste Faktoren beeinflusst. Diese Rahmenbedingungen setzen sich für eine ausgewogene und faire Spielplanerstellung in der 2. Liga vor allem aus folgenden Vorgaben zusammen:

Stadionsperren der Klubs bzw. Stadionbetreiber (z.B. Stadionumbauten)

Regionale Besonderheiten (zwei Klubs in einem Stadion, v.a. in Verbindung mit Klubs der ADMIRAL Bundesliga)

Keine Spielfolgen von drei (oder mehr) Heim- oder Auswärtsspielen

Minimalst mögliche Anzahl an Durchbrechungen der "Heim-Auswärts-Heim-Auswärts"-Serie pro Klub

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL