Ausstieg, Auflösung, Abstieg - was wurde in der abgelaufenen Saison nicht alles über den SV Licht Loidl Lafnitz berichtet. Letztlich beendete der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga die abgelaufene Saison auf dem 8. Tabellenplatz - mit 41 Punkten auf dem Konto. Und die Zukunft? Für die Steirer geht es in der kommenden Saison wie gehabt weiter. Oder doch nicht ganz wie gehabt? LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Neo-Obmann Martin Dellenbach. Wir fragten den Schweizer unter anderem, wie man sich den SV Lafnitz nun vorstellen kann?

Die Vereinsführung bastelt an schlagkräftigem Kader für die neue Saison

"Wir haben einen klaren Plan hier in Lafnitz"

Neuer Obmann, neuer Cheftrainer, neue Spieler: Auf den ersten Blick bleibt beim SV Lafnitz kein Stein auf dem anderen. "Naja, ganz so ist es auch wieder nicht. In Wahrheit ist es so, dass sowohl Spieler als auch das Trainerteam den neuen Weg nicht mitgehen wollten. Das ist natürlich zu akzeptieren", so Martin Dellenbach, seines Zeichens neuer Obmann des Vereins.

Dementsprechend arbeite man derzeit am Kader für die neue Saison. "Das ist nicht ganz so einfach, weil ich ja erst vor drei Wochen fix wusste, dass ich den Verein in der Form führen werde." Heißt: Neben jenen Spielern, die Verträge haben, werden im Moment regelmäßig Testspieler vorstellig, die man ganz genau unter die Lupe nimmt. "Wir haben einen klaren Plan hier in Lafnitz. Der ist der Entwicklung von Spielern untergeordnet", so Dellenbach.

Enge Zusammenarbeit mit Hartbergs Akademie

Was das bedeutet? Lafnitz arbeitet ab sofort sehr eng mit der Akademie des TSV Hartberg zusammen, die Dellenbach bereits seit 2021 als Geschäftsführer vertritt. "Bisher wurden Spieler nach Lafnitz geholt, um die Klasse zu halten. Unser Konzept ist, Spieler auszubilden, um die Klasse zu halten", erklärt Dellenbach die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesligisten und Lafnitz.

Das Großartige an der Kooperation sei, dass Spieler nun nach der Akademie in Hartberg auf drei sportlichen Ebenen Fuß fassen können, in der steirischen Landesliga mit der Zweier von Lafnitz und jener der Hartberger, in der 2. Liga mit den Profis der Lafnitzer und nicht zuletzt in der Bundesliga mit dem TSV Hartberg. "Das ist eine tolle Möglichkeit, um Spieler auszubilden, die sonst kein Verein in der Form hat. Ziel ist ein durchgängiges Modell von der U12 bis zur U18, weiter über die Landesliga, die 2. Liga bis in die Bundesliga", freut sich Dellenbach, der ein "Fußball-Bollwerk Oststeiermark" schaffen will.

Licht Loidl bleibt Hauptsponsor

Und wer steht in der Verantwortung auf sportlicher bzw. Vereinsebene? Dellenbach ist neuer Obmann, Bernhard Loidl bleibt als Präsident und Hauptsponsor. Neuer Cheftrainer anstatt Philipp Semlic ist Michael Steiner, um den herum ein Trainerteam entstehen soll bzw. schon enstanden ist. Auch weiterhin setzen werde man auf die bestehenden Kompetenzen in und um den Verein. "Da ist davor ja nicht alles schlecht gewesen. 80 Prozent des Personals wird auch in Zukunft für Lafnitz arbeiten", so Dellenbach.

Jedenfalls werde alles im und um den Verein der Spielerentwicklung untergeordnet. "Für uns zählt nur die Spielerentwicklung und wie viele Spieler innerhalb von sechs Monaten den nächsten Schritt machen", stellt Dellenbach klar. Davon würden am Ende nicht nur die beteiligten Vereine profitieren, sondern die gesamte Oststeiermark.

Foto: RIPU Sportfotos