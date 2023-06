Der offensive Mittelfeldspieler Nik Marinsek kickt ab sofort bei der SV Guntamatic Ried. Der 24-jährige Slowene, der einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben hat, war zuletzt beim slowenischen Erstliga-Aufsteiger NK Aluminij im Einsatz. Siehe auch aktuelle Sommer-Transfers!

V.l.: SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala, Nik Marinsek und SVR-Cheftrainer Maximilian Senft.

„Nik Marinsek ist ein extrem torgefährlicher Offensivspieler"

SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala: „Nik Marinsek ist ein extrem torgefährlicher Offensivspieler, der in Slowenien eine herausragende Saison mit sehr vielen Scorerpunkten absolviert hat. Er war Kapitän seiner Mannschaft NK Aluminij und hatte zahlreiche Angebote aus der 1. Liga Sloweniens. Umso mehr freut es uns, dass Nik in der kommenden Saison bei der SV Guntamatic Ried spielen wird."

SVR-Neuzugang Nik Marinsek: „Ich habe in den Gesprächen gemerkt, dass der Verein mich haben will. Auch die vorhandene Infrastruktur mit dem Stadion und dem Trainingszentrum haben mich überzeugt. Ich will in Ried für die Mannschaft und auch für mich das Beste geben und möchte mich hier so gut es geht weiterentwickeln."

Steckbrief Nik Marinsek:

geboren am 17. Februar 1999 in Celje (Slowenien)

Nationalität: Slowenien

Größe: 180 cm

Position: Offensives Mittelfeld

Vereine: NK Aluminij (bis 2023), SV Guntamatic Ried (seit 2023)

Herzlich willkommen im Innviertel, Nik Marinsek! 👋



Fotocredit: SVR/Schroeckelsberger