Drei Wochen vor dem ÖFB-Cup-Auftakt in Runde 1 vermeldet der Floridsdorfer Athletiksport-Club die Verpflichtung von Armand Smrcka. Der 20-jährige Österreicher unterschreibt für eine Saison beim FAC, in der abgelaufenen Saison Tabellensechster der ADMIRAL 2. Liga.

"Bringt vom Anforderungsprofil vieles mit, was für unser Spiel im zentralen Mittelfeld wichtig ist"

Mit dem 20-jährigen zentralen Mittelfeldspieler Armand Smrcka präsentiert der Floridsdorfer Athletiksport-Club am heutigen Mittwoch seinen dritten Sommerneuzugang. Der gebürtige Wiener wechselt vom FK Austria Wien in die Hopfengasse und erhält einen Vertrag bis Sommer 2024.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zur Verpflichtung des Mittelfeldspielers: „Armand bringt vom Anforderungsprofil vieles mit, was für unser Spiel im zentralen Mittelfeld wichtig ist. Er hat sehr gute Anlagen und wir wollen genau dieses Potential fördern. Wir glauben das diese Verpflichtung für uns und Armand eine absolute Win-win-Situation sein kann.“

FAC-Neuzugang Armand Smrcka bei seiner Vertragsunterzeichnung: „Ich bin sehr froh jetzt beim FAC angekommen zu sein und auch dankbar, dass sich der Verein so sehr um mich bemüht hat. Der FAC hat zuletzt zwei sehr starke Saisonen gespielt und ich möchte die Mannschaft bestmöglich unterstützen, um an diese guten Leistungen anzuknüpfen. Ich kann es kaum erwarten das erste Mal in blau-weiß aufzulaufen!“

Armand Smrcka kam über die Jugend des First Vienna FC 1894 in die Akademie des FK Austria Wien. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften, ehe er sich im Kader der Young Violets etablierte. Für die Veilchen absolvierte der 1,77m große Mittelfeldakteur 54 Spiele in der ADMIRAl 2. Liga und konnte dabei 4 Treffer erzielen.