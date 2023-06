Der SK Sturm Graz II will in der kommenden Saison unter einem neu zusammengestellten Trainerteam in der ADMIRAL 2. Liga angreifen. Als Konstante fungiert dabei weiterhin Cheftrainer Thomas Hösele, der auch in Zukunft die Geschicke an der Linie leiten wird. Nicht mehr an seiner Seite sind David Tauschmann, Roland Goriupp und Jürgen Schautzer, sie werden durch Thomas Kaiser (Co-Trainer), Michele Stock (Co-Trainer und Videoanalyse), Christian Berger (Athletik-Trainer) und Martin Troyer (Tormanntrainer) ersetzt.

Gibt auch im 2. Jahr nach dem Aufstieg in Liga 2 die Richtung bei den "Jungblackies" vor: Cheftrainer Thomas Hösele.

"Spüre neue Impulse und extreme Motivation, wieder voll anzugreifen"

Das neue Trainerteam ist bereits voll im Einsatz, der Trainingsstart beim SK Sturm II erfolgte am Montag, den 26. Juni. Das erste Meisterschaftsspiel steht am 30. Juli am Programm, wenn man zuhause auf den Vorjahres-Dritten SKN St. Pölten trifft.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt: „Wir sind froh, mit Thomas Hösele weiterhin einen absoluten Fachmann bei uns zu haben, der die Rolle als Cheftrainer von Sturm II bereits bestens kennt. Darüber hinaus wollten wir im Trainerteam für neue Impulse und frischen Wind sorgen, was uns mit Thomas Kaiser, Martin Troyer, Christian Berger und Michele Stock sehr gut gelungen ist. Wichtig war uns auch, für noch mehr Manpower zu sorgen und mit einem zusätzlichen Analysten noch professionellere Umstände für unsere Talente zu schaffen.“



Cheftrainer Thomas Hösele meint: "Zuerst möchte ich mich bei meinen ehemaligen Kollegen bedanken, gerade mit Roland Goriupp und vor allem David Tauschmann durfte ich sehr lange und erfolgreich zusammenarbeiten. Jetzt freue ich mich aber extrem auf die Zusammenarbeit mit meinem neuen Trainerteam, die in den ersten Trainingseinheiten bereits hervorragend begonnen hat. Ich spüre neue Impulse und extreme Motivation, in der bevorstehenden Saison wieder voll anzugreifen."

Cheftrainer Thomas #Hösele und sein neues Trainerteam bereiten seit Montag unsere Jungs von Sturm II auf die bevorstehende Saison vor. #sturmgrazhttps://t.co/DIenrPiLsS — SK Sturm Graz (@SKSturm) June 28, 2023

Fotocredit: RiPu