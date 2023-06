Die SV Guntamatic Ried vermeldet am heutigen Freitag zwei weitere personelle Veränderungen bzw. Verpflichtungen. Mittelfeldspieler Sandro Schendl kommt vom SK Sturm Graz. Der 20-jährige Burgenländer unterschrieb bei den Innviertlern einen 2-Jahres-Vertrag. Weiters komplettiert Mark McCormick als Co-Trainer das Trainerteam des ADMIRAL Bundesliga-Absteigers. Der 43-jährige Schotte war zuletzt als "Co" bei Austria Wien tätig.

"Ried ist ein Traditionsverein und gehört in die Bundesliga"

SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala: „Sandro Schendl ist ein offensivstarker Außenbahnspieler, der seine Stärken im Tempo und in seiner Aggressivität hat. Er wird auf der rechten Seite um seinen Platz kämpfen. Ich freue mich, dass wir einen jungen Österreicher für diese Position gewinnen konnten."

Neuzugang Sandro Schendl: „Ich bin sehr froh, dass ich jetzt für die SV Guntamatic Ried spielen kann. Ich möchte der Mannschaft so gut es geht weiterhelfen. Ried ist ein Traditionsverein und gehört in die Bundesliga. Dafür werde ich mein Bestes geben. Ich will so schnell es geht zum Stammspieler werden und mit Ried in die Bundesliga aufsteigen.“

Steckbrief Sandro Schendl

geboren am 19. März 2003 in Güssing

Nationalität: Österreich

Größe: 173 cm

Position: Mittelfeld

Vereine: SV Mischendorf/Neuhaus (2009-13), SV Güssing (2013/14), SK Sturm Graz (2014-23), SV Guntamatic Ried (seit 2023); U15- bis U19-Nationalspieler Österreich

Fotocredit: SVR/Schroeckelsberger