Der SV Stripfing/Weiden gibt bekannt, dass beim Aufsteiger in die ADMIRAL 2. Liga Christian Wegleitner neuer Cheftrainer wird. Der 44-jährige Inhaber der UEFA A-Lizenz & UEFA-Elitejunioren-A-Lizenz war sowohl in der Akademie des FC Flyeralarm Admira als auch in der Akademie des SK Rapid Wien als Nachwuchstrainer tätig. Zuletzt assistierte er Harald Suchard als Co-Trainer bei den Young Violets. Der Vertrag mit Christian Wegleitner gilt für die Saison 2023/24.

"Konnten Trainer gewinnen, der insbesondere die Arbeit mit jungen Talenten kennt"

Christian Wegleitner wird damit Nachfolger von Aufstiegs-Trainer Goran Djuricin. Sein Auftakt-Match in der kommenden ADMIRAL 2. Liga-Saison bestreitet der Aufsteiger in der Südstadt beim FC Flyeralarm Admira Wacker (Samstag, 29. Juli, 17 Uhr).

In der Klubaussendung des SV Stripfing/Weiden heißt es: "Mit Christian konnten wir einen Trainer gewinnen, der insbesondere die Arbeit mit jungen Talenten kennt. Wir bereiten uns nun akribisch auf die Saison vor und blicken voller Zuversicht auf unsere erste Spielzeit in der ADMIRAL 2. Liga."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL