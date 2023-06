Konnte zufrieden auf den ersten Probegalopp zur neuen Saison blicken: SVR-Cheftrainer Maximilian Senft.

Mark Grosse erzielt erstes Tor in neuer Saison im Rahmen der Vorbereitung

Die Senft-Schützlinge zeigten sich in den ersten Minuten sehr aktiv. Durch aggressives Pressing konnten viele Bälle im letzten Drittel erobert werden. Die erste Chance verbuchte Testspieler Marc Andre Schmerböck in der 4. Spielminute. Nach einer Hereingabe von Neuzugang Sandro Schendl scheiterte Schmerböck am Schlussmann der Gäste.

Eine Minute später der vermeintliche Führungstreffer für die SV Ried. Nach einem Fernschuss von Nikki Havenaar konnte Sandro Schendl den Abpraller verwerten. Schendl stand jedoch im Abseits. In der 12. Spielminute die nächste Chance für die Rieder. Wiederum Marc Andre Schmerböck mit einem Schuss aus 16 Metern – jedoch knapp am Gästetor vorbei. In der 19. Spielminute der Führungstreffer für die SVR. Nach einem Diagonalball von David Ungar konnte Philipp Pomer den Ball perfekt für Mark Grosse servieren – dieser musste nur noch zum 1:0 einschieben.

Nach 29. Minuten die erste Chance für die Münchner Löwen. Julian Guttau mit einem Schuss aus 20 Metern – Marcel Ziegl konnte den Ball jedoch zum Eckball klären.

SVR legt nach und dominiert auch die 2. Spielhälfte

In der Halbzeitpause wechselte Trainer Maximilian Senft die gesamte Mannschaft. An den Spielanteilen änderte dies jedoch nichts. Die SVR war auch in der 2. Hälfte klar spielbestimmend und belohnet sich in der 57. Spielminute mit dem Treffer zum 2:0.

Nach einer Freistoßflanke von Nikola Stosic köpft Matthias Gragger problemlos ein. Fünf Minuten später Fabian Rossdorfer mit einem starken Dribbling Richtung Sechzehner der Münchner Löwen. Kurz vor der Strafraumgrenze wird er zu Fall gebracht.

Nach dem fälligen Freistoß, ausgeführt von Nikola Stosic, kann Nico Wiesinger den Abpraller zum 3:0 verwerten. In der 81. Spielminute die nächste Chance für Schwarz-Grün. Der eingewechselte Valentin Akrap zieht aus gut 25 Metern ab – der Ball verfehlt jedoch knapp das Tor der Gäste. Schlussendlich ein völlig verdienter 3:0 Sieg der SV Guntamatic Ried.

Torschützen: Mark Grosse (19.), Matthias Gragger (57.), Nico Wiesinger (62.)

SV Guntamatic Ried, Hz. 1: Leitner – Malic, Ziegl, Havenaar – Pomer, Madritsch, Ungar, Schendl – Diomande, Grosse, Schmerböck

SV Guntamatic Ried, Hz. 2: Wendlinger – Gragger, Wiesinger, Bumberger – Rossdorfer, Stosic, Mayer, Lutovac – Beganovic (Akrap 70‘), Wörndl, Marinsek.

Das Vorbereitungsprogramm in der Übersicht:

(Stand vom 30.6., kurzfristige Änderungen möglich)

Montag, 26. Juni, bis Freitag, 30. Juni: Trainingslager in Windischgarsten (Hotel Dilly)

Samstag, 8. Juli, 17.00 Uhr: Testspiel gegen Dynamo Budweis in Peuerbach (3 x 45 min)

Freitag, 14. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel gegen die SpVgg Unterhaching in Ried

21./22./23. Juli: UNIQA ÖFB Cup 1. Runde SPG HOGO Wels – SV Guntamatic Ried

28./29./30. Juli.: Meisterschaftsauftakt Admiral 2. Liga FAC Wien – SV Guntamatic Ried

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at