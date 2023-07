Nach dem denkbar knapp verpassten Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga beim "Herzschlag-Finale" am letzten Spieltag der ADMIRAL 2. Liga stellt Vizemeister GAK 1902 in diesen Wochen die Weichen für eine schlagkräftige Mannschaft in der neuen Saison. Vier Neuzugänge stehen bisher zu Buche, mit Jan Stefanon steht ein weiterer ante portas. Außerdem soll am Montag ein Testspieler von Borussia Mönchengladbach kommen. Und auch ein Verbleib von Michael Liendl scheint akut - wenn auch statt als Spieler in anderer Funktion.

Elanvoller Stürmer: Jan Stefanon

Bei Jan Stefanon nurmehr Medizincheck ausständig

Mit 1,90 Meter-Mittelstürmer Daniel Maderner (SK Beveren/Belgien), Mittelfeldspieler Christian Lichtenberger (SV Lafnitz), dem 21-jährigen Linksverteidiger Felix Holzhacker (SK Rapid II) und dem 21-jährigen Münchener, beidfüssigen Innenverteidiger Yannick Oberleitner (Amateure OÖ) vermeldete der GAK 1902 bisher vier Sommer-Neuzugänge für die neue Saison 2023/2024.

Ein fünfter aus dem Ländle steht wohl ante portas: Jan Stefanon. Der 24-jährige Hohenemser war in der vergangenen Saison vom Bundesligisten SC Austria Lustenau an den Zweitligisten FC Dornbirn ausgeliehen, gegen den die Grazer ja bekanntlich durch das 1:1 im letzten Spiel den Aufstieg verpassten.

Laut der "Kleine Zeitung" soll mit Jan Stefanon soweit alles fix sein, nur noch der Medizincheck sei ausständig. Beim FC Dornbirn absolvierte der Stürmer in der vergangenen Saison 30 Spiele (7 Tore, 5 Assists).

Bundesliga-Debütant unter Adi Hütter

Außerdem soll dem Vernehmen nach am Montag ein Testspieler zu den Rotjacken kommen: Conor Noß. Über den 22-jährigen, gebürtigen Düsseldorfer und U21-Nationalspieler von Irland wurde ja bereits vor einigen Tagen als Neuzugang spekuliert.

Der Offensivakteur gab in der Saison 2021/2022 unter dem österreichischen Trainer Adi Hütter (der wiederum vor Engagement beim AS Monaco steht) sein Bundesligadebüt bei den Gladbacher Fohlen und kam bisher im deutschen Oberhaus zu drei Kurzeinsätzen.

Liendl Nachwuchs-Trainer beim GAK 1902?

Spannend auch, was mit Michael Liendl passiert. Der 37-jährige Spielmacher beendete ja bekanntlich seine Karriere und schloss im exklusiven Ligaportal-Interview eine Rückkehr zum RZ Pellets WAC aus. Dem GAK 1902 könnte der gebürtige Grazer laut "Kleine Zeitung" allerdings nun doch erhalten bleiben. Und zwar als Trainer im Nachwuchs der Rotjacken.

GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg dazu: "Wir sind in guten Gesprächen, unterschrieben ist aber noch nichts."

Unsere Mannschaft reist heute nach Veitsch für das Benefizspiel gegen den SC St. Barbara. Das Rahmenprogramm seht ihr hier ⤵️ #grazerak pic.twitter.com/PelkWXOpIg — GAK 1902 (@grazerak) July 1, 2023

