Vorjahres-Aufsteiger First Vienna FC 1894 beendete die abgelaufene Saison in der ADMIRAL 2. Liga auf dem 7. Tabellenplatz. 43 Punkte konnte man einfahren. Damit ist die Rückkehr in den Profifußball geglückt. LIGAPORTAL sprach mit Andreas Ivanschitz, dem Sportdirektor der Döblinger. Wir haben ihn auf der Fahrt nach Schladming erreicht, wo die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Zellhofer diese Woche ihr Trainingslager abhält.

Daniel Luxbacher hatte mit dem First Vienna FC 1894 allen Grund zur Freude in der abgelaufenen Saison.

"Sehr zufrieden" mit abgelaufener Saison

„Ich denke, dass wir mit dem ersten Jahr in der 2. Liga sehr zufrieden sein können“, schickt Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz voraus. Immerhin sei es für den Verein – trotz großer Profifußball-Historie – ein großer Schritt gewesen, in den Profifußball zurückzukehren. „Aber die Mannschaft hat sich die Erfolge der vergangenen Jahre inklusive Aufstiegen mehr als verdient und war auch in der abgelaufenen Saison bärenstark unterwegs.“

Jetzt gelte es, diesen Erfolg mit dem 7. Platz auch in der neuen Spielzeit zu bestätigen. „Das wird Herausforderung genug. Die zweite Saison ist immer die schwierigste, ich bin aber davon überzeugt, dass die Mannschaft eine gute Spielzeit hinlegen wird“, so Ivanschitz und verweist darauf, dass sich Spieler jetzt im Kader finden, die auch schon in der Wiener Stadtliga 2021 das Vienna-Trikot trugen.

Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz (links) mit Neuzugang Jürgen Bauer.

Trainingslager in Schladming

Apropos Mannschaft: Diese hält diese Woche ein Trainingslager im steirischen Schladming ab, wo Testspiele gegen ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz und Schladming anstehen. „Ein Trainingslager ist die perfekte Gelegenheit, intensiv zu trainieren und zu arbeiten. Außerdem werden wir die eine oder andere Teambuildingeinheit durchführen“, freut sich Ivanschitz auf die Woche im Ennstal.

Mit dabei sein wird im Übrigen auch noch der eine oder andere Testspieler. „Nachdem wir uns entschieden haben, einen größeren Umbruch einzuleiten, wird es noch einige Neuzugänge geben – in allen Mannschaftsteilen“, so der Sportdirektor, der mit den bisherigen Verpflichtungen, sehr glücklich ist. „Sie alle bringen Top-Qualität in unseren Kader und werden noch sehr wertvoll für uns sein“, so Ivanschitz. Bisher konnte man Jürgen Bauer, Marvin Schuster und Christopher Giuliani gewinnen.

Neuer Ausstatter

Für den Verein wertvoll ist auch der neue Ausstatter, der vergangenen Samstag präsentiert wurde. Nike wird exklusiver Ausrüster der Vienna. „Einen so starken Partner zu haben, ist natürlich toll“, so Ivanschitz. Es sei ein weiterer Mosaikstein am Weg in die Bundesliga, wo es für die Döblinger mittelfristig hingehen soll.

„Wir haben dieses Ziel ausgegeben und verfolgen es auch auf allen Ebenen akribisch. Obwohl wir wissen, dass das mehrere Vereine wollen. Wir konzentrieren uns aber auf uns. Fußball muss gespielt werden, eine Saison dauert lange. Wir werden optimal vorbereitet sein.“

Bereits bundesligareif ist im Übrigen wohl der Social-Media-Auftritt der Vienna, die sowohl auf Facebook und Instagram als auch auf Twitter und TikTok vertreten ist. Dementsprechend wurde der Vertrag mit dem neuen Ausstatter auf allen Kanälen angeteasert.

Fotocredit: First Vienna FC, GEPA-ADMIRAL