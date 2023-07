Wie der GAK 1902, Vizemeister der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison, am heutigen Montag vermeldet läuft Kapitän Marco Perchtold auch in der kommenden Spielzeit für die Rotjacken auf. Maximilian Somnitz' Vertrag wird ebenso verlängert, der Mittelfeldmann in der kommenden Saison aber verliehen. Drei Leihspieler aus der vergangenen Saison stehen zukünftig nicht mehr zur Verfügung. Siehe auch Sommer-Transfers.

GAK-Dauerbrenner Marco Perchtold

Marco Perchtold unterschreibt für ein weiteres Jahr und absolviert damit seine 9. Erwachsenenfußball-Saison für den Grazer Stadtklub. Perchtold spielte bereits in seiner Jugend beim GAK, lief in der Saison 2006/07 erstmals bei den GAK Amateuren und bald darauf auch in der Bundesliga-Mannschaft des GAK auf. Nach Stationen in Wiener Neustadt, Gratkorn, Pasching, Grödig, Kapfenberg und St. Pölten wechselte er 2017 wieder zurück zum damaligen Landesligisten GAK.

Er führte das Team zu zwei Aufstiegen, ins UNIQA ÖFB-Cup-Halbfinale und etablierte sich mit dem Team im oberen Tabellendrittel der 2. Liga. Damit bringt er es bis dato zu 211 Pflichtspielen.

"Marco ist auf und abseits des Platzes eine Schlüsselfigur unserer Mannschaft"

"Marco ist auf und abseits des Platzes eine Schlüsselfigur unserer Mannschaft. Er vermittelt Tag für Tag, für welche Werte der Verein steht und welchen Stellenwert es hat, dieses Trikot tragen zu dürfen. Mit seiner Übersicht und Ruhe ist er auch auf dem Platz ein Spieler, der uns vor allem in engen Spielen Struktur und Halt gibt," erklärt Cheftrainer Gernot Messner den Stellenwert Perchtolds für die Mannschaft und ergänzt: "Ich freue mich sehr, dass er in der kommenden Saison Teil des Teams bleibt!"

Maximilian Somnitz an FSV Zwickau verliehen

Der Vertrag des 20-Jährigen Maximilian Somnitz, der im Sommer 2022 zum GAK 1902 kam, wird vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Damit bleibt Perchtolds Positionskollege im defensiven Mittelfeld bis mindestens 2025 ein Roter. Für die kommende Saison wird er an FSV Zwickau in die Deutsche Regionalliga Nordost verliehen.

"Für Max ist es wichtig, Spielpraxis zu sammeln und sich dadurch Routine zu erarbeiten. Wir sind überzeugt, dass er durch den Schritt in die deutsche 4. Spielklasse einige wichtige Schritte gehen wird, um sein Potenzial zukünftig voll entfalten zu können", so Elsneg.

Leihspieler Lenn Jastremski & Bohdan Viunnyk sowie Torhüter Liu verlassen Rotjacken

Zudem wird es in der Offensive weitere Veränderungen geben. Die Leihspieler Lenn Jastremski (zurück zum FC Bayern München II und von dort 1 Saison weiter verliehen an SSV Ulm 1946) und Bohdan Viunnyk (zurück zu Shakhtar Donezk) werden in der kommenden Saison nicht zur Verfügung stehen. Selbiges gilt für Torhüter Shaoziyang Liu (zurück zum FC Bayern München II).

Fotocredit: RiPu