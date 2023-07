Wie der Floridsdorfer AC in seiner Presseaussendung am Montagnachmittag vermeldet, verlässt Thomas Fink nach einem Jahr mit sofortiger Wirkung den FAC. Der 24-jährige Mittelfeldspieler löst auf eigenen Wunsch seinen Vertrag bei den Blau-Weißen auf. Siehe auch Sommer-Transfers in der ADMIRAL 2. Liga.

17 Zweitliga-Einsätze für FAC in vergangener Saison

Thomas Fink (Foto) verlässt mit sofortiger Wirkung den Floridsdorfer Athletiksport-Club, um sich nach neuen, sportlichen Herausforderungen umzusehen. Der gebürtige Steirer wechselte im Sommer 2022 vom Grazer AK 1902 zum FAC nach Floridsdorf, wo er in der vergangenen Saison zu 17 Einsätzen in der ADMIRAL 2. Liga und dem UNIQA ÖFB Cup gekommen ist.

Jugendvereine: SV Anger, SC Weiz und Sturm-Jugend

Thomas Fink verlässt mit sofortiger Wirkung den Floridsdorfer Athletiksport-Club. Der 24-Jährige löst auf eigenen Wunsch seinen Vertrag bei den Blau-Weißen auf 🤝🏻👋🏻



