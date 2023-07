Wie bereits gestern angekündigt, ist es mit dem heutigen Montagabend auch offiziell von ADMIRAL 2. Liga-Vizemeister GAK 1902 bestätigt: Jan Stefanon trägt ab kommender Saison das Trikot der Rotjacken. Der 24-jährige Offensivspieler wechselt vom Liga-Konkurrenten FC Dornbirn bzw. ADMIRAL Bundesligist SC Austria Lustenau aus Vorarlberg an die Mur und unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option für ein weiteres Jahr. Siehe auch Sommer-Transfers.

Vergangene Saison verliehen von Austria Lustenau an FC Dornbirn

Der 24-jährige Hohenemser wurde fußballerisch in seiner Heimatstadt ausgebildet und absolvierte auch 56 Spiele in der Regionalliga West. In diesem Zeitraum erzielte der dynamische Offensivakteur 27 Tore.

2021 wechselte Jan Stefanon zu Austria Lustenau und wurde vom ADMIRAL Bundesligisten in der vergangenen Spielzeit an den FC Dornbirn verliehen. In seiner Karriere stehen bislang 63 Zweitliga- und 2 Bundesligaeinsätze zu Buche.

"Jan verfügt über einen außergewöhnlichen Speed"

"Jan verfügt über einen außergewöhnlichen Speed. Damit eröffnet er uns neue Möglichkeiten im Offensivspiel. Wir freuen uns sehr, dass er diese Qualitäten nun beim GAK unter Beweis stellen kann," streicht GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg eine der herausragenden Fähigkeiten des Neuzugangs hervor.

Damit haben die Grazer bisher fünf Sommer-Neuzugänge verpflichtet.

Fotocredit: GAK 1902 und GEPA-ADMIRAL