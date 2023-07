ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger Schwarz-Weiß Bregenz vermeldet auf seiner Homepage die Verpflichtung von Slobodan Mihajlovic. Der 26-jährige Österreicher kommt aus der Schweiz vom SC Brühl SG und war zuvor u.a. auch schon bei den 2. Liga-Konkurrenten GAK 1902, FAC, FC Dornbirn und SV Horn. Der Mittelfeldspieler ist nach Matheus Favali, Patrick Obermüller und Tamas Herbaly der vierte Sommer-Neuzugang der Vorarlberger. Siehe auch Sommer-Transfers.

Avancierte von Jänner 2020 bis Sommer 2021 in den eineinhalb Jahren beim GAK 1902 zum Leistungsträger: Mittelfeldspieler Slobodan Mihajlovic.

Vorarlberger Mittelfeld-Allrounder is back

Slobodan Mihajlovic (im Bild noch im Dress des GAK 1902) startete beim FC Wolfurt mit dem Fußballspielen und wechselte dann in die Akademie Mehrerau, bei denen er alle Mannschaften durchlief. Der Mittelfeldspieler wurde mit 17 Jahren von Zweitligist SV Horn verpflichtet, an den FC Hard verliehen und absolvierte 4 Tage nach seinem 18. Geburtstag sein Regionalliga West-Debüt. Nach seinen 13 Einsätzen in Hard wurde der Rechtsfuß weiterverliehen nach Dornbirn Schoren. Beim FC machte er in 2 Saisonen 54 weitere Spiele in der Westliga.

Ein halbes Jahr später kam er zu seinen ersten Einsätzen in einer höchsten Liga. Beim MTK Budapest debütierte er beim Stadtderby gegen Ujpest und kam auf 4 weitere Einsätze. Im Jänner 2020 ging sein Weg zum Grazer AK. Beim Zweitligaaufsteiger machte er in 1 1/2 Saisonen starke 30 Partien. Es folgte ein Wechsel zu Ligakonkurrent FAC. Bei den Floridsdorfern konnte Slobodan Mihajlovic vor allem im Herbst an seine guten Leistungen anschließen und absolvierte 16 Liga- und 2 Cupspiele.

Im letzten Sommer wechselte der junge Wolfurter wieder näher an seine Heimat. Beim SC Brühl St. Gallen stand er in der drittklassigen Promotion League der Schweiz bei 30 von 33 Ligapsielen auf dem Platz, in denen die Brühler einen starken 7. Platz holen konnten.

Jetzt ist Slobodan Mihajlovic zurück in seiner Geburtsstadt und will mit dem Aufsteiger in Liga Zwei voll angreifen.

Zervas Slobi!



Fotocredit: RiPu