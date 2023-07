Wie die SV Guntamatic Ried auf ihrer Vereins-Homepage vermeldet, komplettiert mit der neuen Saison 2023/24 Shaoziyang Liu das Tormannteam des ADMIRAL Bundesliga-Absteigers. Während mit Patrick Moser ein anderer Keeper zu ADMIRAL 2. Liga-Konkurrent Floridsdorfer AC - erster Gegner der Innviertler in Runde 1 (Sonntag, 30. Juli, 10:30 Uhr, FAC Platz - Ligaportal-Liveticker) verliehen wird, um dort Spielpraxis zu sammeln. Siehe auch Sommer-Transfers.

Zuvor bei Austria Klagenfurt und GAK 1902

Shaoziyang Liu wird für ein Jahr vom FC Bayern München II ausgeliehen. Es ist die bereits dritte Leihstation in Österreich für den 19-jährigen Chinesen. Im Jänner 2022 heuerte das 1,91 Meter große Torwart-Talent bei Austria Klagenfurt an, ein Jahr darauf ging es zum GAK 1902 in die ADMIRAL 2. Liga.

Liu war Anfang 2022 aus der Jugendabteilung des chinesischen Klubs WH3 3Towns zum deutschen Rekordmeister gewechselt.

Der 19-jährige Shaoziyang Liu wird für ein Jahr vom FC Bayern München II ausgeliehen und komplettiert das Tormannteam. Patrick Moser hingegen wird für ein Jahr an den FAC verliehen und soll dort Spielpraxis sammeln. 👋#svried #seit1912 #desismeiverein #gemeinsamneudurchstarten pic.twitter.com/6pMliuPPRW — SV Ried 1912 (@svried1912) July 4, 2023

Fotocredit: IMAGO/Xinhua