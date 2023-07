Mit 8 Toren und 7 Torvorlagen in 28 Spielen zählte Jaden Montnor in der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga zu den Top-Spielern beim SKN St. Pölten. Doch nach eineinhalb Jahren im Wölfe-Rudel zieht es den 20-jährigen, niederländischen Stürmer nun überraschend aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt nach Zypern. Siehe auch Sommer-Transfers.

Tino Wawra: "Bei Jaden Montnor ist beides gelungen"

So habe sich laut Klub-Mitteilung des SKN St. Pölten Jaden Montnor dazu entschlossen nach Zypern zu Aris Limassol zu wechseln. Der 20-jährige Stürmer verlässt den SKN St. Pölten damit nach knapp 1,5 Jahren. In dieser Zeit hat der 20-jährige Niederländer in gesamt 34 SKN-Einsätzen 8 Tore erzielt und 7 Vorlagen geliefert.

Über die Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Tino Wawra, Neo-Sportdirektor SKN St. Pölten: „Auch wenn der Fokus in der heurigen Kaderplanung schon klar darauf gerichtet war, 2-3 Routiniers dazu zu holen, wollen wir nicht davon abweichen, auch immer wieder junge Topspieler zu entwickeln. Diese sollen im Idealfall auch Geld in die Klubkasse spülen.

Bei Jaden Montnor ist beides gelungen. Daher sind wir dem Wunsch des Spielers nachgekommen und haben eine Einigung mit Aris Limassol erzielt. Wir wünschen Jaden alles Gute für die Zukunft und bedanken uns für seine Leistungen beim SKN.“

❗️Abgang bei den Wölfen ❗️Jaden #Montnor wechselt nach Zypern zu Aris Limassol!
Alle Details gibt's hier 👉 https://t.co/NOXDKz74kd
Danke, Jaden! Das gesamte Rudel wünscht Dir für Deine Zukunft alles Gute 💙💛❤️
#weareone #meinSKN
— SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) July 4, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL