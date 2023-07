Wie heute Vormittag bereits berichtet verleiht die SV Guntamatic Ried Torhüter-Talent Patrick Moser an ADMIRAL 2. Liga-Konkurrent Floridsdorfer SC. Nun äußern sich der 20-jährige ÖFB-U19-Teamtorhüter sowie die Blau-Weißen zum Wechsel. Pikanterie am Rande: In der 1. Runde der neuen Saison empfängt der FAC den ADMIRAL Bundesliga-Absteiger aus dem Innviertel (FAC-Platz, Sonntag, 30. Juli, 10:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Siehe auch Sommer-Transfers.

"Patrick passt genau in unser gewünschtes Anforderungsprofil"

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit bekanntgeben. Torhüter Patrick Moser kommt leihweise vom Bundesligaabsteiger aus dem Innviertel nach Floridsdorf. Zuletzt machte Moser in der Zweiten Mannschaft der SV Ried in der Regionalliga Mitte mit seinen starken Leistungen auf sich aufmerksam.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zur Leihe von Patrick Moser: „Auf der Torhüterposition verfolgen wir beim FAC seit Jahren die Philosophie, auf junge, talentierte Tormänner zu bauen. Patrick passt daher genau in unser gewünschtes Anforderungsprofil und wir sind uns sicher, dass es ein spannendes Match um diese Position geben wird. Wir hoffen, dass er sein Talent und sein Potential bei uns voll abrufen kann, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen!“

Von der U15 weg durchlief der gebürtige Oberösterreicher alle Mannschaften der AKA SV Ried, bis er sich im Jahr 2021 im Kader der zweiten Mannschaft der Innviertler etablierte. Seither absolvierte der 20-Jährige bereits 44 Spiele in der Regionalliga Mitte.

Neuzugang Patrick Moser bei seiner Präsentation in der Hopfengasse: „Ich freue mich sehr darauf, in der kommenden Saison für den FAC auflaufen zu dürfen und meine ersten Schritte im Profifußball zu machen. Diese Möglichkeit möchte ich nutzen, um mit guten Leistungen auf mich aufmerksam zu machen und mich in dieser Spielzeit bestmöglich weiterzuentwickeln. Ich hoffe das wir als Team gemeinsam Erfolge feiern können!“

