Der FAC Wien beendete die abgelaufene Saison in der ADMIRAL 2. Liga auf dem 6. Tabellenplatz. Der Vizemeister aus der Vorsaison 2021/2022 konnte 45 Punkte einfahren und ist glücklich über das Endergebnis, immerhin war es das historisch zweitbeste Ergebnis des Vereins in der Liga 2. LIGAPORTAL sprach mit Mitja Mörec, dem Coach der Floridsdorfer. Wir wollten von ihm wissen, wie die Vorbereitung für die neue Spielzeit verläuft, ob das Transferprogramm bereits abgeschlossen ist und wie die Ziele aussehen.

Der stets engagierte FAC-Trainer Mitja Mörec sieht viel Potenzial in seinem Team.

Stolz auf Leistungen der vergangenen Jahre

"Das Abschneiden in der abgelaufenen Saison war mehr als in Ordnung", sagt FAC-Coach Mitja Mörec. Die Saison davor, wo man sogar als Zweiter abschloss, war eine ganz besondere und es war nicht sehr überraschend, dass man das nicht wiederholen konnte.

"Bei Kalibern wie dem GAK, St. Pölten und eben Blau-Weiß Linz muss man schon realistisch sein", so der 40-jährige Slowene, der aber sehr stolz auf sein Team ist und darauf, was man gemeinsam in den vergangenen beiden Jahren erreicht hat. Dennoch glaubt der Übungsleiter, der beim FAC noch Vertrag bis Juni 2025 hat, dass in der vergangenen Saison mehr möglich gewesen wäre, immerhin startete man vor allem schwach in das Frühjahr.

Die Floridsdorfer wollen auch heuer wieder für Furore sorgen.

"Wunsch des Trainerteams ist, noch 4 Spieler zu verpflichten"

Damit man auch weiter konkurrenzfähig bleibt, wird es Veränderungen im Kader geben bzw. hat es schon Veränderungen gegeben. Erst am Montag wurde bekannt, dass beispielsweise Thomas Fink die Floridsdorfer verlassen wird.

Neu ist dafür Torhüter Patrick Moser (zum Artikel). "Der Wunsch des Trainerteams ist es, noch 4 Spieler zu verpflichten", so Mörec, der aber weiß, dass die Suche nach Spielern eine Herausforderung ist. "Viele Klubs sind auf der Suche", erklärt er, ist aber überzeugt, letztlich noch fündig zu werden. "Wir sind da schon in sehr konkreten Gesprächen. Ich hoffe, dass wir das Thema Transfers noch diese Woche abschließen und uns dann nur auf die Vorbereitung konzentrieren können."

Kein Trainingslager

Apropos Vorbereitung: Der FAC fährt - im Unterschied zu anderen Teams in der 2. Liga - nicht auf Trainingslager.

"Aus unserer Sicht bringt das im Sommer wenig, obwohl man natürlich hinsichtlich Teambuildung mehr machen kann. Aber wir sind ohnehin eine zusammengeschweißte Truppe. Für uns ist wichtig, gut zu trainieren und den Fokus auf die neue Saison zu richten. Wenn uns das gelingt, wird es eine erfolgreiche Saison", sagt Mörec.

Im ÖFB-Cup überwintern und einstelliger Tabellenplatz

Und wie sehen die Ziele für die neue Spielzeit nun aus? "Ich würde sagen, dass das Ziel ein einstelliger Tabellenplatz ist, wir orientieren uns insgesamt aber natürlich nach oben in der Tabelle, das ist ganz klar", so Mörec und betont, dass die Mannschaft großes Potenzial hat.

"Es gilt, dieses Potenzial abzurufen", sagt der Trainer, der seit 16. April 2021 beim FAC das Zepter schwingt, und wird hinsichtlich ÖFB-Cup, wo man in der ersten Runde auf Haitzendorf trifft, konkreter (zum Artikel). "Wir wollen im Cup überwintern, um die Chance auf die ganz großen Vereine in Österreich als Gegner zu bekommen. "Das ist immer etwas Besonderes für alle Beteiligten", sagt Mörec.

𝐒𝐞𝐫𝐯𝐮𝐬 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤! 👋🏻



Der 20-jährige Patrick #Moser wechselt auf Leihbasis von der @svried1912 nach Floridsdorf und verstärkt ab sofort unsere Blau-Weißen 🆕💙



ℹ️ Alle Infos findet ihr auf unserer Homepage



📲 https://t.co/YpAqOXHiPg #Wirfürden21 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) July 4, 2023

Foto-Copyright: Josef Parak, FAC