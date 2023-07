Die Kicker der SV Guntamatic Ried spielen ab sofort in der „Innviertel Arena“. In Zusammenarbeit mit dem Land OÖ, Oberösterreich Tourismus und dem Tourismusverband S'INNVIERTEL wurde der Name des Stadions geändert. Der bisherige Namensgeber Josko bleibt dem ADMIRAL 2. Ligisten als Sponsor erhalten.

V.l.: OÖ-Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner und SVR-Präsident Thomas Gahleitner.

"Unser Stadion soll wieder zu einer echten Festung werden"

OÖ-Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner: „Die SV Guntamatic Ried leistet hervorragende Nachwuchsarbeit und ist auch in der zweithöchsten Liga ein Aushängeschild. Wir drücken fest die Daumen, dass der sofortige Wieder-Aufstieg gelingt."

„Unser Stadion soll wieder zu einer echten Festung werden. Deshalb haben wir uns auch für den Namen ‚Innviertel Arena‘ entschieden. Er verkörpert die regionale Verbundenheit und die traditionellen Werte unseres Vereins“, betont SVR-Präsident Thomas Gahleitner. „Die SV Guntamatic Ried ist untrennbar mit der Region und den Menschen, die hier leben, verbunden. Unser Verein steht aber nicht nur für Sport, sondern auch für den Wirtschaftsstandort – das zeichnet die Kraft des Innviertels aus. Mit den Tourismusverbänden und touristischen Leitbetrieben wie dem SPA Resort Geinberg arbeiten wir ebenfalls sehr eng zusammen.“

Fotocredit: SVR/Schroeckelsberger