Wie der SKU Ertl Glas Amstetten auf seiner Homepage vermeldet, wurde Marco Sulzner beim Tabellensechsten der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga als Leihspieler von Kooperationspartner LASK verpflichtet. Weiters wurde mit Dominik Weixelbraun, ebenfalls Leihspieler vom LASK, der Vertrag verlängert. Siehe auch Sommer-Transfers in Liga 2.

In der vergangenen Saison war Marco Sulzner (re.) vom LASK an Aufsteiger First Vienna FC 1894 ausgelieheh, hier im Duell mit Wilhelm Vorsager vom FC Flyeralarm Admira.

Leihverträge mit Sulzner & Weixelbraun bis Sommer 2024

Marco Sulzner wird bis Sommer 2024 als Kooperationsspieler vom LASK nach Amstetten wechseln. Der 20-jährige Steyrer trainiert bereits seit zwei Wochen bei den Mostviertlern und kam in den bisherigen beiden Vorbereitungsspielen zum Einsatz.