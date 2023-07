Er ist schon ziemlich herum gekommen im Fußball, absolvierte 87 Spiele in der niederländischen Eredivisie, 34 in der 2. Deutschen Bundesliga und 72 im österreichischen Oberhaus: Marcel Ritzmaier. Der 30-jährige Mittelfeldspieler kehrt nach Österreich zurück und wechselt vom deutschen 2. Liga-Absteiger SV Sandhausen zum Vorjahres-Dritten der ADMIRAL 2. Liga, dem SKN St. Pölten. In Österreich absolvierte der Routinier u.a. 57 Einsätze für den RZ Pellets WAC und 30 für den SK Rapid Wien. Siehe auch Sommer-Transfers in Liga 2.

V.l.: Tino Wawra, Sportdirektor SKN St. Pölten; Marcel Ritzmaier; Jan Schlaudraff, Geschäftsführer Sport SKN St. Pölten. Nach den Wölfen im Lavanttal ist der 30-Jährige nun im Wolfsrudel in St. Pölten

"Bei Marcel bekommen wir nochmals richtig Qualität im Offensivbereich dazu"

Nach Dario Tadic vom TSV Egger Glas Hartberg verpflichtet der SKN St. Pölten mit Marcel Ritzmaier den nächsten Routinier mit Bundesliga-Erfahrung. Der 30-jährige Österreicher Marcel kann unter anderem auf 72 Bundesligaspiele in Österreich zurückblicken, 87 Spiele in der Eredivisie sowie 19 Europa League Spiele.

Der zentrale Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2025 + Option auf ein weiteres Jahr.

Tino Wawra, Neo-Sportdirektor SKN St. Pölten: „Bei Marcel bekommen wir nochmals richtig Qualität im Offensivbereich dazu, man braucht sich nur seine Vita ansehen. Ich freue mich riesig, dass wir ihn überzeugen konnten, den Weg mit uns zumindest in den nächsten zwei Jahren mitzugehen.

In den ersten Gesprächen habe ich sofort gemerkt, dass er sehr gut hierher passt. Sowohl sportlich als auch charakterlich. Auch bei Standards und Abschlüssen aus der Ferne werden wir durch ihn noch besser."

"Gesamtpaket mit Mannschaft, Infrastruktur, großem Ziel Bundesliga war am Ende ausschlaggebend"

Marcel Ritzmaier: „Ich freue mich wirklich sehr auf diese Aufgabe. Das Gesamtpaket mit Mannschaft, Infrastruktur und dem großen Ziel Bundesliga war für mich am Ende ausschlaggebend für meine Entscheidung."

Fotocredit: SKN St. Pölten