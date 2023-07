Die SV Guntamatic Ried vermeldet die nächsten Sommer-Neuzugänge, und zwar im Doppelpack: Marc Andre Schmerböck & Fabian Wohlmuth. Beide sind die Neuzugänge Nr. 7 und 8 der Innviertler für die neue Saison in der ADMIRAL 2. Liga. Weiters wurde der Vertrag mit Junior Diomande um zwei Jahre verlängert. Aufgelöst wurde dagegen der Kontrakt mit Stürmer-Routinier Christoph Monschein. Siehe auch Sommer-Transfers der 16 Klubs in Liga 2.

Will seine Bundesliga-Erfahrung bei den Wikingern einbringen: Der 29-jährige Marc Andre Schmerböck, der 135 ADMIRAL Bundesliga-Einsätze (22 Tore, 18 Assists) für den TSV Hartberg, WAC und SK Sturm Graz absolvierte.

„Er will es allen in Fußball-Österreich noch einmal zeigen"

„Marc Andre Schmerböck hat uns im Trainingslager voll überzeugt. Er will es allen in Fußball-Österreich noch einmal zeigen. Diese Motivation brauchen wir, um Erfolg zu haben“, betont SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala. „Junior Diomande ist seit zwei Jahren bei uns und hat sich nun vollends in Ried integriert. Er war bei den Jungen Wikingern ein Unterschiedsspieler und hat auch in der vergangenen Saison in der Bundesliga gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Wir glauben, dass er in dieser Saison endgültig explodiert.“

Seit heute ist auch der Transfer von Fabian Wohlmuth vom SV Lafnitz fixiert. "Fabian Wohlmuth war in der vergangenen Saison der herausragende rechte Außenverteidiger der 2. Liga. Dadurch wurde er auch zum U21-Nationalspieler. Seine Idealposition ist die rechte Schiene, deswegen passt er sehr gut in unsere Idee. Er will unbedingt in die Bundesliga, was sehr gut zu unseren Plänen passt“, sagt Wolfgang Fiala über den 21-jährigen Burgenländer.

"Verein hat für die nächsten Jahre einen richtig guten Plan"

Marc Andre Schmerböck: "Der Verein hat für die nächsten Jahre einen richtig guten Plan. Ich bin extrem hungrig und kann es kaum erwarten, wenn es wieder losgeht. Ich will noch einmal voll angreifen und alles investieren. Dafür ist das jetzt in Ried genau der richtige Schritt für mich."

"Hoffe, dass wir bald die Rückkehr in die Bundesliga schaffen"

Junior Diomande (Foto): „Ich freue mich sehr über den neuen Vertrag und das Vertrauen des Vereins. Das will ich auf dem Platz jetzt auch zurückgeben und der Mannschaft so gut es geht weiterhelfen. In den vergangenen 2 Jahren habe ich in Ried sehr viel gelernt, ich habe mich hier sehr gut weiterentwickelt. Jetzt werde ich hart weiterarbeiten und hoffe, dass wir bald die Rückkehr in die Bundesliga schaffen.“

Steckbrief Marc Andre Schmerböck

geboren am 1. April 1994 in Feldbach

Nationalität: Österreich

Größe: 179 cm

Position: Offensives Mittelfeld, Sturm

Vereine: SV Feldbach (2001-05), SK Sturm Graz (2005-18), Wolfsberger AC (2015/16, Leihe), Wolfsberger AC (2018-21), TSV Hartberg (2021/22), SV Guntamatic Ried (seit 2023); U15- bis U21-Nationalspieler Österreich

Steckbrief Fabian Wohlmuth (Foto)

geboren am 25. Juni 2002 in Oberwart

Nationalität: Österreich

Größe: 188 cm

Position: Rechter Verteidiger, Linker Verteidiger

Vereine: Pinkafeld (bis 2016), AKA Burgenland (2016-19), SV Mattersburg (2019-20), SV Lafnitz (2020-23), SV Guntamatic Ried (seit 2023).

ℹ️Der Vertrag zwischen der SV Guntamatic Ried und Christoph Monschein wurde einvernehmlich aufgelöst.



Alles Gute für die Zukunft, Christoph!#svried #seit1912 #desismeiverein #gemeinsamneudurchstarten pic.twitter.com/7M59WqsKXT — SV Ried 1912 (@svried1912) July 6, 2023

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger