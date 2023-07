Vizemeister GAK 1902 vermeldet seinen 7. Sommer-Neuzugang für die kommende Saison 2023/24 in der ADMIRAL 2. Liga: Michael Cheukoua. Der 26-jährige Stürmer aus Kamerun kommt von ADMIRAL Bundesligist SC Austria Lustenau und unterschreibt einen 2-Jahres-Vertrag bei den Steirern. Siehe auch Sommer-Transfers in Liga 2.

"Tempodribblings und Zug zum Tor machen Michael seit Jahren zur Gefahr"

Der ehemalige U21-Nationalspieler von Kamerun überzeugte bei seinen bisherigen Stationen bei Wiener Neustadt, dem SCR Altach, dem SV Horn und in Lustenau sowohl im Sturmzentrum, als auch am rechten Flügel. "Seine Tempodribblings und sein Zug zum Tor machen Michael seit Jahren zu einer Gefahr für gegnerische Teams. Ich freue mich sehr, dass er diese Gefahr nun in unserem Dress ausstrahlen wird," freut sich Sportdirektor Dieter Elsneg.

Michael Cheukoua (geb.: 13.01.1997) kam in der vergangenen Saison für Austria Lustenau zu 21 Einsätzen in der ADMIRAL Bundesliga. In den Jahren zuvor absolvierte er gesamt 113 Zweitliga-Spiele, bei denen er 30 Tore erzielte und 20 Treffer vorbereitete.

