ADMIRAL 2. Ligist Floridsdorfer Athletiksport-Club gibt am Samstag die Verlängerung von Marcus Maier bekannt. Der 27-jährige Wiener verlängert seinen Vertrag beim FAC um ein weiteres Jahr.

„Es war unser Ziel, essenzielle Stammspieler der letzten Saison zu halten"

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club kann auch in der kommenden Saison 2023/24 auf die Dienste von Mittelfeldspieler Marcus Maier setzen. Mitten in der Sommervorbereitung einigen sich beide Seiten auf eine weitere Zusammenarbeit in der kommenden Saison. Der gebürtige Wiener geht somit in seine dritte Saison bei den Blau-Weißen.

„Es war unser Ziel, essenzielle Stammspieler der letzten Saison zu halten. Marcus ist für uns in dieser Hinsicht ein wichtiges Puzzleteil was uns noch gefehlt hat. Somit konnten wir den gesamten Mannschaftsrat halten und freuen uns umso mehr, dass sich Marcus erneut für unseren FAC entschieden hat“, so Geschäftsführer Sport Lukas Fischer bei der Vertragsverlängerung des Mittelfeldspielers.

Marcus Maier bei seiner Vertragsunterzeichnung: „Ich fühle mich in Floridsdorf sehr wohl und freue mich daher, meinen Vertrag beim FAC nun verlängert zu haben. Wir haben zuletzt gute Saisonen gespielt und ich bin mir sicher, dass wir an diese Ergebnisse anknüpfen können.“

Ausgebildet beim FC Flyeralarm Admira

Der 27-Jährige wechselte in der Winterpause 2021/22 zum FAC und kam bereits 44-Mal im Trikot der Blau-Weißen zum Einsatz. Maier stand davon unglaubliche 43-Mal in der Startelf und zählt somit zum absoluten Stammkader der Floridsdorfer. Vor seiner Zeit in der Hopfengasse durchlief er von der Jugend bis zu den Profis alle Stationen des FC Flyeralarm Admira und stand für die Südstädter in 90 Spielen der Österreichischen Fußball-Bundesliga auf dem Platz.

Fotocredit: FAC