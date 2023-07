Der First Vienna FC 1894 gibt die Verpflichtung von Christoph Monschein bekannt. Der 30-Jährige wechselt ablösefrei von der SV Guntamatic Ried auf die Hohe Warte. Der Goalgetter erhält bei den Döblingern einen Vertrag bis 2025. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL 2. Liga.

72 BL-Tore für Admira, Austria Wien, LASK, SCR Altach und SV Ried

Mit Christoph Monschein kann die Vienna den ersten Stürmer für die neue Spielzeit verpflichten. Der 30-jährige Angreifer soll in der kommenden ADMIRAL 2. Liga Saison für die nötigen Treffer der Blau-Gelben sorgen.

Monschein spielte seit 2016 durchgehend in Österreichs höchster Liga. Für die Admira, Austria Wien, den LASK, Altach und Ried erzielte der Torjäger insgesamt 72 Tore in der Bundesliga, sowie im UNIQA ÖFB-Cup und lieferte dabei 29 Assists.



Für die Austria bestritt der 1,78 Meter große Rechtsfuß 2017 alle sechs Europa League Gruppenspiele und erzielte dabei drei Treffer. 2021 spielte Monschein mit dem LASK erneut auf europäischer Ebene in der neuen Conference League. In vier Gruppenspielen erzielte der Niederösterreicher einen Treffer und legte ein Tor auf.



Sein Debüt im österreichischen A-Nationalteam gab Monschein im September 2020 gegen Rumänien.

"Gewinnen starke Persönlichkeit und Typen mit Ecken und Kanten"

Sportdirektor Andreas Ivanschitz: „Christoph Monschein ist genau der Spielertyp, den wir gesucht haben. Mit ihm gewinnen wir eine starke Persönlichkeit und einen Typen mit Ecken und Kanten, der über einiges an Bundesliga-Erfahrung verfügt. Mit seiner Schnelligkeit und Spielweise wird er unser Angriffsspiel bereichern. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn bald in Blau-Gelb spielen sehen werden.“

Neuverpflichtung Christoph Monschein: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei der Vienna. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde schnell klar, dass der Verein große Ziele hat und einiges erreichen will. Ich möchte mit guten Leistungen aufzeigen und meinen Beitrag zum Erfolg des Vereins leisten. Es ist ein schönes Gefühl, wieder nach Wien zurückzukehren und dann noch bei Österreichs ältestem Fußballverein zu unterschreiben.“

Fotocredit: Vienna