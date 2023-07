Im zweiten Testspiel der Sommervorbereitung auf die ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/2024 traf die SV Guntamatic Ried im oberösterreichischen Peuerbach auf den SK Dynamo Budweis. Dabei setzten sich die Innviertler in diesem Probegalopp über 3 x 45 Minuten vor 500 Zuschauern mit 1:0 durch. Goldtorschütze für den ADMIRAL Bundesliga-Absteiger: Neuzugang Marc Andre Schmerböck.

Erst seit wenigen Tagen bei der SV Guntamatic Ried, führte sich Marc-Andre Schmerböck sogleich mit seinem "Einstandstor" ein und avancierte zum Matchwinner.

Sommerneuzugang Schmerböck schnell präsent

In der Guntamatic Arena in Peuerbach startete die SV Ried gut in den Test über 3x 45 Minuten. Bereits in Minute 1 fand Marc-Andre Schmerböck nach einem Fehler der Tschechen beim Herausspielen eine Top-Chance vor – sein Schuss ging aber über das Tor. Die Gäste aus Budweis kamen in der Anfangsphase vor allem über Eckbälle zu Chancen, die beste fand dabei Havel vor.

Nach 11 Minuten waren wieder die Tschechen gefährlich, ein kurz abgespielter Freistoß kam zu Suchan, dessen Schuss ins rechte untere Eck SVR-Goalie Andreas Leitner parieren konnte. Insgesamt übernahmen die Gäste in den ersten 45 Minuten immer mehr das Kommando, die SV Ried versuchte über schnelle Gegenstöße Akzente zu setzen. Im Mittelpunkt stand in dieser Phase Andreas Leitner. Der erfahrene Bundesliga-Torhüter konnte mit einer starken Leistung diverse Chancen der Gäste zunichtemachen – so ging es mit einem 0:0 in die erste Pause.